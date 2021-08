Augusta, erogazione acqua a pagamento con l’autobotte: contrario il consigliere di maggioranza Mangano

È stato formalmente avviato oggi dal Comune, se pur già annunciato ieri, il servizio di erogazione di acqua potabile con un’autobotte privata per chi ne avesse bisogno in questo periodo anche particolarmente caldo e scoppia la polemica perchè il servizio non è gratuito ma a pagamento. Una contestazione, che ha ancora un peso maggiore se si pensa che arriva direttamente da un consigliere della maggioranza che sostiene il sindaco Giuseppe di Mare, Manuel Mangano, che già in passato aveva protestato per l’acqua torbida che fuoriusciva dal pozzo della villa.

Considerato che “Augusta continua a vivere momenti drammatici a causa di rubinetti a secco o da cui esce acqua poco limpida” Mangano aveva richiesto l’utilizzo di autobotti gratuite a disposizione dei cittadini che versano in grave difficoltà da tempo, ma “ho appresso attraverso un banale messaggio Telegram, che le autobotti che ho richiesto insistentemente saranno messe a disposizione unicamente a pagamento.– scrive in una nota- Non condivido questa scelta dell’amministrazione Di Mare perché ritengo che far pagare questo servizio a chi, a causa di un disservizio comunale, ha poca acqua o sporca da anni mi pare una follia. Non è stata approvata alcuna riduzione dei tributi idrici, così come richiedevo da parecchio e il mio voto favorevole di certo non teneva conto di ulteriori costi sulle spalle dei cittadini, così come questo”.

Mangano ricorda che sono tante le famiglie che non hanno neanche il minimo da mettere a tavola e, dunque, pagare persino per servizi emergenziali “può diventare pericoloso. L’acqua è un bene essenziale che deve essere garantito continuamente e non è possibile chiedere anche solo un centesimo in più rispetto alle bollette che regolarmente vengono pagate. I cittadini sono stanchi di attendere e questa scelta amministrativa non può che lasciare l’amaro in bocca”- conclude

Per la cronaca, per i residenti 4 mc di acqua con autobotte costano 16, 36 euro, 6 metri cubi 24,53; per i non residenti: 4 metri cubi 27,10 euro, 6 metri cubi 40,61; oltre 7 km al punto di carico dell’acqua la spesa per 4 metri cubi è di 33,97 e di 50,72 euro per 6 mc. Il modulo per la richiesta si trova sul sito del Comune, insieme all’avviso completo, e va trasmesso via mail pec al comando di Polizia municipale.