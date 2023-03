Augusta, “Ercole in Sicilia”, incontro culturale promosso da Nuova acropoli

Lo conosciamo con diversi nomi ed epiteti: Eracle per i greci, Ercole per i Romani, ma anche l’invitto, il custode, il vincitore delle 12 fatiche. Da sempre il nome di Ercole riecheggia nelle nostre menti quando si pensa a imprese e uomini straordinari. Nuova Acropoli Augusta, associazione di filosofia, cultura e volontariato, sabato 18 marzo alle 19 a palazzo San Biagio, propone un incontro culturale ancora una volta dedicato ai miti e in particolare a quelli che riguardano l’ eroe per eccellenza durante il suo passaggio nella nostra isola. Scopriremo come il mito, attraverso il racconto epico, vuole esprimere un momento storico importante, l’insediamento di un nuovo etnos in Sicilia, quello greco.

L’associazione Nuova acropoli, da sempre promotrice di iniziative culturali, opere di volontariato e azioni filosofiche, dona ogni mese alla città e ai suoi cittadini attività divulgative assolutamente gratuite e accessibili a tutti. “Nella certezza che solo la conoscenza può davvero renderci liberi, mettiamo anima e cuore in ogni nostra iniziativa e la cittadinanza risponde numerosa – dice il portavoce dell’associazione in un comunicato stampa – segno di una volontà di cambiamento che, ne siamo certi, non tarderà a realizzarsi”.