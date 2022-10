Augusta, “Erasmus day” al Costa: una giornata di festa tra giochi dei nonni e formazione

Il quarto istituto comprensivo “Domenico Costa” ha aderito all’ “Erasmus day”, con una giornata festa che ha coinvolto alunni, docenti e genitori. La mattina di attività è iniziata con i più piccoli della primaria che si sono cimentati nei giochi dei nonni, mentre gli alunni della secondaria hanno incontrato i compagni delle superiori i quali hanno raccontato la loro esperienza Erasmus. Nel pomeriggio la giornata è proseguita all’auditorium Giuseppe Amato alla presenza della dirigente scolastica Valentina Lombardo, che raccoglie l’eredità di un progetto avviato che con l’Erasmus dà agli alunni l’opportunità di mobilità in paesi europei partner del progetto dell’istituto.

Ad Angela Furnari, referente del progetto Erasmus+ ed all’insegnante Lucia Cacciaguerra il compito di esporre i progetti attraverso le testimonianze degli studenti che sono andati all’estero, l’alunna Veronica Madonia ha accompagnato al pianoforte Chloè Fareri, Giulia Grasso e Antonio Gulino che hanno intrattenuto il pubblico presente con delle ninne nanne scritte da loro, in linea con il tema che affonda le radici nell’infanzia.

Anche i genitori hanno avuto modo di raccontare come hanno vissuto la loro esperienza, come Daniela Triberio, mamma ha condiviso le sue emozioni ed apprensioni. A seguire la docente Roberta Romeo che ha illustrato il progetto formativo indirizzato ai docenti dei tre ordini di scuola e al personale amministrativo, per acquisire competenze in lingua e conoscenza di nuove metodologie, in un’ ottica d’insegnamento sempre più in linea con gli standard europei. La presentazione del progetto di mobilità, con testimonianze dal mondo dell’infanzia, è stato curato dalle insegnanti Dora Nicoletti e Ylenia Fazio.