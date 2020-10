Augusta, era ai domiciliari ma girava per strada, i Carabinieri arrestano un 54enne

Sebbene fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, come già avvenuto in altre recenti occasioni, se ne stava per strada dove è stato beccato dai carabinieri del nucleo Radiomobile che stavano facendo dei controlli dei soggetti sottoposti alle misure restrittive e finalizzati alla repressione dei reati in genere.

Ad essere stato arrestato in flagranza di reato per evasione è il 54enne megarese Giuseppe Schifitto, già noto alle forze dell’ordine, sottoposto di nuovo agli arresti domiciliari nella sua abitazione come disposto dall’Autorità giudiziaria di Siracusa.