Augusta, entrano nel vivo le celebrazioni pasquali: stasera a “trumma” con la sua melodia struggente

Sono entrate nel vivo le celebrazioni religiose della settimana santa iniziate già la domenica delle Palme con le processioni dei vari simulacri dei santi, curate dalle confraternite mercoledì, le processioni saranno curate dalla confraternita di Maria santissima Odigitria, San Giuseppe, Annunziata, Sant’Andrea, “dell’Immacolata” e del “Santissimo sacramento”.

Oggi “giovedì santo” nel quale in ogni chiesa verrà allestito il “sepolcro” per l’adorazione eucaristica dei fedeli, torna uno dei momenti più attesi della Pasqua augustana, a “trumma”, una tradizione secolare molto sentita che rappresentare il grido, disperato, della Madonna Addolorata che cerca “Turi, turi”, il figlio prima che venga crocifisso. Affidata, come sempre, al maestro della banda “Federico II. Città di Augusta” Gaetano Galofaro alla tromba e a Emanuele Di Grande al tamburo. Quest’anno il tradizionale pellegrinaggio, curato come sempre dalla confraternita di san Giuseppe, avrà inizio alle 21 dall’omonima chiesa di via Garibaldi per poi spostarsi nei vari quartieri, con soste ad hoc anche davanti all’ingresso del cimitero e dell’ospedale Muscatello. Un momento struggente sentire, nel buio e nel silenzio della notte, il rullare del tamburo e lo squillo della tromba, che in tanti attendono ogni anno.

Interrotta solo nel 2020, durante il lockdown, negli ultimi due anni la “trumma” si è “sdoppiata” e cosi accanto ai due musicisti augustani per le strade cittadine sono comparsi anche altri due ignoti musicisti forestieri, che hanno riproposto la stessa triste melodia con le inevitabili polemiche che ne sono conseguite.

Il secolare rito de “a trumma” sarà preceduto, alle 20,30, da “Una luce per Augusta” flash mob del giovedì santo a cura della Società augustana di storia patria con cui si accende un lumino per i defunti nella notte della memoria.