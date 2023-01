Augusta, entrano nel vivo le celebrazioni di San Sebastiano, ma la chiesa rimane sempre chiusa al culto

Entrano nel vivo le celebrazioni in onore di San Sebastiano, compatrono della città e protettore dei Vigili urbani che, dopo le limitazioni imposte dalla pandemia negli anni precedenti, ritornano quest’anno anche con la processione esterna, anche se continuano a festeggiarsi nella chiesa di Sant’Andrea, a causa della chiusura ultradecennale della vicina chiesa di san Sebastiano che continua a rimanere inaccessibile.

Oggi alle 18,30 avverrà la tradizionale apertura della cappella a cura del sindaco Giuseppe Di Mare a cui seguirà una solenne celebrazione eucaristica, presieduta da don Alfio Li Noce, presidente della fondazione Sant’Angela Merici di Siracusa e delegato dell’arcivescovo per le confraternite diocesane. La liturgia sarà animata dalle confraternite della città, canti saranno curati dalla corale Euterpe, diretta dal maestro Rosy Messina. Al termine saranno consegnati all’associazione 20 Novembre 1989 i doni raccolti in occasione della “Befana del Vigile Urbano”

Domani 20 gennaio, celebrazione della festa liturgica, alle 10,30 è in programma una messa, presieduta da don Sebastiano Amenta, vicario generale dell’Arcidiocesi di Siracusa alla presenza delle autorità civili e militari e del corpo di Polizia municipale. All’offertorio saranno portati i generi alimentari raccolti in occasione della “Befana del Vigile urbano” e destinati alla Caritas parrocchiale. Seguiranno gli interventi dell’assessore alla Polizia municipale, Giuseppe Carrabino, del comandante di Polizia municipale, Salvatore Daidonee del sindaco Di Mare. I canti saranno a cura della corale Jiubilaeum, diretta dal maestro Luigi Trigilio. Alle 18,30 padre Shante Perera, amministratore parrocchiale della chiesa di San Sebastiano officerà una messa di ringraziamento.

Sabato mattina 21 gli alunni degli istituiti comprensivi della città renderanno omaggio, alle 19 ci sarà il concerto della scuola di musica “Diapason” diretta dal maestro Giovanna Passanisi. Concludono le celebrazioni domenica le due processioni: la prima alle 11 in cui il simulacro, accompagnato dal corpo bandistico “Federico II Città di Augusta”, diretto al maestro Gaetano Galofaro percorrerà via Principe Umberto, della Rotonda, X Ottobre, piazza San Domenico con ingresso alla chiesa del patrono dove, secondo l’antica tradizione, sarà aperta la cappella ed esposto al culto e simulacro di San Domenico.

Alle 18 nella chiesa di San Domenico ci sarà la solenne celebrazione presieduta da Alfio Scapellato, amministratore parrocchiale della Chiesa Madre alla presenza di autorità, associazioni ecclesiali e di volontariato. La liturgia sarà animata dalla corale Anthea Odes, diretta al maestro Maria Grazia Morello, alle 19 il simulacro di San Sebastiano sarà portato in processione da piazza San Domenico per le vie Garibaldi, Epicarmo, Generale La Ferla, Megara, Garibaldi, Principe Umberto, piazza Duomo, Principe Umberto con rientro nella chiesa di Sant’Andrea, dove verrà chiusa la cappella di San Sebastiano.

Per l’occasione con un’ordinanza di polizia municipale è vietata la sosta veicolare con rimozione forzata in via Principe Umberto dal civico 234 al 240 domani 20 gennaio, dalle 8 alle 14 e domenica 22 gennaio dalle 8 alle 22. È vietata, inoltre, la sosta veicolare con rimozione forzata in via Generale la Ferla nel tratto compreso tra la via Epicarmo e via Megara il 22 gennaio dalle 16 alle 22.