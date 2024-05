Augusta, entrano nel vivo i festeggiamenti del patrono san Domenico. Ecco il programma

Entrano nel vivo i solenni festeggiamenti in onore del patrono san Domenico organizzati dall’amministrazione comunale con il sostegno economico degli assessorati regionali al Turismo, sport e spettacolo e ai Beni culturali, dell’Assemblea regionale siciliana e della Autorità di sistema del mare di Sicilia orientale. Predisposto un ricco cartellone di eventi religiosi ma anche ricreativi e di intrattenimento. Ecco il programma completo:

Oggi:

alle 9 via Principe Umberto mercatino dell’artigianato a cura della Pro loco Augusta; 9,30 santa Messa celebrata dal sacerdote Daniele Baggeri vicario parrocchiale della chiesa Madre; 10,30 piazza Duomo “La meridiana del palazzo di città”, illustrazione a cura del maestro orologiaio Maurizio Panebianco; 18, 30 esposizione del braccio reliquiario del santo patrono e recita del santo rosario; 19 messa celebrata dall’amministratore della chiesa di San Domenico don Alfio Scapellato con la partecipazione della comunità parrocchiale di Maria Santissima Assunta e delle confraternite del Santissimo Sacramento Gesù misericordioso, del Comitato San Lorenzo e Maria Santissima Assunta; 21, 30 in piazza Castello spettacolo musicale di Arisa.

Domani, lunedì 20 maggio:

alle 9 istituto superiore Megara- “San Domenico: culto e identità della nostra Augusta”; 10, 30, piazza Duomo “La Meridiana del palazzo di città”, illustrazione a cura del maestro orologiaio Maurizio Panebianco; 18 piazza Duomo stands a cura delle associazioni di volontariato in rete della città; 18,30 esposizione del Braccio reliquiario del santo patrono e recita del santo rosario; 19, santa messa celebrata da don Angelo Saraceno con la partecipazione della comunità parrocchiale Madonna del Buon Consiglio in Santa Lucia e dalla confraternita di Maria Odigitria; 21 piazza Castello preshow con Leandra Prato e concerto di Clara Soccini.

Martedì 21 maggio:

alle 9 istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz “San Domenico culto e densità della nostra Augusta”; 18,30 esposizione del Braccio reliquiario del santo padrone e recita del santo rosario; 19 santa messa celebrata da don Maurizio Sierna con la partecipazione della comunità parrocchiale di Santa Maria del Soccorso dell’ Ordine francescano secolare della Gifra; 18 corteo storico “Alla corte di Federico II di Svevia” a cura degli alunni e docenti del primo istituto comprensivo Principe di Napoli. Itinerario: via Strazzulla, viale Eroi di Malta, piazza Risorgimento, via Principe Umberto e spettacolo conclusivo in piazza Duomo.

Mercoledì 22 maggio:

alle 18,30 esposizione del Braccio reliquiario del santo patrono celebrata da don Francesco Scatà con la partecipazione delle comunità parrocchiali di San Francesco di Paola e San Sebastiano e delle confraternite di Sant’Andrea e Maria Immacolata; 21,30 piazza Castello preshow con Giorgia Fazio e concerto dei Gemelli diversi

Giovedì 23 maggio vigilia della festa:

alle 9 omaggio degli alunni degli istituti comprensivi della città al santo patrono, 11 a palazzo di città inaugurazione della prima mostra di pittura “Augusta d’ aMare” a cura dell’associazione artistica Cartur Ops Art; 18,30 solenne con celebrazione eucaristica presieduta da don Daniele Baggieri animata dal comitato dei festeggiamenti 2024. I canti saranno curati dalla corale polifonica “Anthea odes”; 19, 15 palazzo municipale: il sindaco, la giunta, il presidente del Consiglio comunale, i consiglieri e le autorità civili e militari raggiungeranno la chiesa di san Domenico; 19.30 tradizionale processione del Braccio reliquiario del santo patrono per le vie della città con la partecipazione del clero, degli ordini religiosi, dell’ Ordine equestre del santo sepolcro, di fraternite, da confraternite, associazioni religiose, volontariato e scoutistiche della città, della rappresentanza municipale, delle autorità civili e militari. Percorso: piazza San Domenico, via Garibaldi, Epicarmo, della Rotonda, Principe Umberto, Cristoforo Colombo, XIV Ottobre, piazza San Domenico. La processione sarà animata del corpo bandistico “Federico II. Città di Augusta”, 22 piazza Castello Max Gazzè in “Musicae loci 2024” con Calabria orchestra

Venerdì 24 maggio festa del patrocinio di San Domenico:

alle 8 solenne scampanio e sparo di 21 colpi di cannone, 9 santa messa celebrata dal sacerdote Elia Cannavà; 9,30 in piazza Castello: il corpo bandistico “Federico II. Città di Augusta” percorrerà le principali vie della città; 9,45 palazzo comunale: accoglienza delle autorità civili e militari, deposizione di una corona d’alloro all’epigrafe dei caduti del Conte Rosso; 10, 15 chiesa Madre: monsignor Sebastiano Amenta, vicario generale dell’ Arcidiocesi di Siracusa unitamente ai sacerdoti concelebrati, ai rappresentanti dell’ Ordine equestre del Santo Sepolcro, delle fraternite, confraternite, associazioni religiose e di volontariato e scoutistiche della città procederà verso la chiesa di San Domenico. Al passaggio del palazzo municipale si uniranno al corteo il sindaco e le autorità civili e militare; 10,30 chiesa di San Domenico solenne concelebrazione eucaristica con panegirico del santo patrono. All’offertorio il sindaco offrirà un cero votivo al santo patrono, perché protegga e custodisca la nostra città. I canti della celebrazione saranno curati dalla corale polifonica “Iubileum”; 18 piazza Duomo esibizione del corpo bandistico “Federico II. Città di Augusta”, 18 santa messa presieduta dal reverendo sacerdote Gennaro Maria Vitrone. I canti saranno curati dalla corale polifonica Euterpe; 18,15 le confraternite e le associazioni con i rispettivi fercoli ed insegne muoveranno verso la città del santo patrono;

alle 19 uscita trionfale del simulacro del santo patrono e processione per le vie della città. Percorso: piazza San Domenico, vie Garibaldi, Megara, della Rotonda, Principe Umberto, piazza Duomo, all’arrivo in piazza Duomo l’amministratore parrocchiale, il padre domenicano e il sindaco rivolgeranno un messaggio alla città. Piazza Duomo: “Il patrocinio di San Domenico nella tradizione di Augusta”, video mapping promosso dal Comitato dei festeggiamenti, proiettato sul prospetto della chiesa Madre a cura dell’architetto Elisa Nieli in memoria dell’amico Gino Cosentino. Al passaggio del palazzo di città il presidente del Consiglio comunale, a nome del civico consesso, offrirà un omaggio floreale al santo patrono. Il sacro fercolo proseguirà per via Principe Umberto, Colombo, XIV Ottobre, piazza San Domenico per fare rientro in chiesa. La processione sarà seguita dal corpo bandistico “Federico II. Città di Augusta”; 22 piazza Castello Marzia Toscano music band in concerto, spettacolo con Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia; 1 Badiazza- porto turistico: spettacolo pirotecnico “Tra cielo, terra e mare”;

Sabato 25 maggio:

alle 18, 30 salone del circolo Unione: inaugurazione mostra dei dipinti-memorial Albino Trigilio “pittore di luce” (fino al 27 maggio). Iniziativa a cura di Premiarte in collaboratore con la famiglia del grande artista augustano; 21,30 piazza Castello concerto di Enrico Ruggeri;

Lunedì 27 maggio:

alle 9 piazza Castello: “Giornata della creatività”, iniziativa organizzata dai rappresentanti degli studenti agli studenti degli istituti superiori Megara e Ruiz,

Venerdì 31 maggio:

alle 19 chiesa di San Domenico santa messa celebrata dal don Alfio Scapellato. Al termine “conservata” del simulacro di San Domenico nella sua cappella. I canti della celebrazione saranno curati dal Gruppo missionario del Vangelo.