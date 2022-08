Augusta, ennesima aggressione in carcere: il Cnnp proclama stato di agitazione e chiede incontro al ministro della Giustizia

“Questa segreteria non può in alcun modo restare inerte dinanzi a una tale situazione indignitosa nei confronti dei poliziotti penitenziari della casa di reclusione di Augusta che stanno attraversando ormai da diverso tempo momenti di drammatica criticità per sovraffollamento e carenza di organici, più volte rappresentata nelle varie articolazioni dell’amministrazione senza che siano seguiti interventi, anzi totale silenzio mentre la Polizia penitenziaria continua a garantire standard di sicurezza nella totale disorganizzazione e mancanza di attenzione dei vertici dell’amministrazione penitenziaria e della politica”. A dirlo, in una nota, sono il segretario provinciale del Cnpp, il coordinamento nazionale di polizia penitenziaria Giuseppe Mandurino e il dirigente nazionale Massimiliano Di Carlo, che intervengono dopo l’ennesima aggressione che si è verificata l’11 agosto scorso, alla casa di reclusione di Augusta, da parte di un detenuto che pare non sia nuovo a simili gesti. E che quel giorno non avrebbe accettato alcune disposizioni e avrebbe ingiustificatamente aggredito sei unità di Polizia penitenziaria – a cui esprimono massima vicinanza e solidarietà – tra cui tre sovrintendenti, che sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso cittadino riportando alcuni fratture e lesioni varie, con diversi giorni di prognosi, i più gravi di 30 e 40 giorni.

“Spiace introdurre la presente missiva – scrivono i due sindacalisti in una lettera inviato al ministro della Giustizia Marta Cartabia, al prefetto di Siracusa Giusy Scaduto, al capo del Dipartimento dell’ amministrazione penitenziaria Carlo Renoldi, al direttore generale del Personale e delle Risorse Massimo Parisi, al direttore generale dei Detenuti e del Trattamento Gianfranco De Gesu, al provveditore dell’amministrazione penitenziaria per la Regione Sicilia Cinzia Calandrino e al direttore della casa reclusione di Augusta Angela Lantieri- esprimendo tutto il nostro forte disappunto nei confronti di una palese cattiva gestione degli istituti penitenziari e nello specifico della casa di reclusione di Augusta, ove sembra senza fine l’ingovernabilità e l’invivibilità dell’ istituto per le continue riproposizioni di eventi critici contro la Polizia penitenziaria, nonostante le numerose note di denuncia che questa segreteria ha inviato per prima alle autorità dirigenti dell’amministrazione penitenziaria e successivamente alla ministra e al prefetto di Siracusa con l’augurio e la speranza che almeno quest’ultime potessero intervenire a beneficio del personale di Polizia penitenziaria”.

Nel ribadire dunque l’ennesima urgente richiesta di un incontro con le autorità i due sindacalisti affermano che non resteranno inerti attendendo “di piangere il morto tra il personale di polizia penitenziaria” e dichiarano lo stato di agitazione per gli istituti della provincia di Siracusa, riservandosi di comunicare agli organi competenti ogni forma di iniziativa di protesta e manifestazioni consentite dalla legge e le contestuali date.