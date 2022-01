Augusta, ennesima aggressione al carcere ai danni di tre agenti

Ennesima aggressione alla casa di reclusione di Augusta ai danni di tre agenti di polizia penitenziaria che sono stati costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale Muscatello.

Lo denuncia il dirigente nazionale del Sippe, Sebastiano Bongiovanni che sottolinea come il personale sia ormai “stanco di subire aggressioni gratuite da parte dei detenuti graziati da questo sistema” e chiede a gran voce che si cambi, “visto il fallimento che è davanti agli occhi di tutti. I detenuti non rispettano le regole interne e questo a garanzia dell’ordine e della sicurezza e della tutela dell’incolumità fisica del personale di Polizia penitenziaria considerato che i detenuti si rifiutano di entrare nelle celle detentive ed altro tipo di proteste e la colpa di sicuro non del personale ma di altri”.

Secondo il sindacalista è una situazione diventata ormai “intollerabile, non può più tardare un energico intervento dei vertici regionali che sono ampiamente al corrente della grave situazione del carcere di Augusta e del Dipartimento di amministrazione penitenziaria, prima che – conclude Bongiovanni- alla casa di reclusione megarese accada qualcosa di irreparabile poiché il personale è allo stremo ed esausto”.