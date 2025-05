Augusta, energia pura e impegno civile nel concerto di Fabrizio Moro

Energia pura ieri sera, in piazza Castello, per il concerto di Fabrizio Moro che ha scelto proprio Augusta e la festa del patrono San Domenico per dare il via al suo tour estivo live 2025 con cui festeggia i suoi 25 anni di carriera. E lo ha fatto in una data particolare, quel 23 maggio che, ogni anno, ricorda la strage di Capaci nel quale, nel 1992, persero la vita i giudici Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

A loro è ispirata il brano “Pensa”, con cui il cantautore romano ha vinto la sezione Giovani del festival di Sanremo nel 2007, simbolo musicale della lotta alla mafia, che è stato uno dei momenti più belli e corali del concerto: in una sorta di abbraccio virtuale è stato cantato e condiviso dal pubblico che, ancora una volta numeroso, ha riempito piazza Castello. E non ha fatto mancare il suo calore all’artista, che non si è rispariamo sul palco e alla musica ha unito l’impegno civile ricordando i “magistrati uccisi, gli uomini della scorta e tutte le persone che si sono sacrificate in quel determinato momento storico. Da loro – ha detto- ho appreso il coraggio e quel coraggio mi ha poi dato la forza e l’ispirazione di scrivere una canzone che mi ha cambiato. Quindi non smetterò mai di ringraziare questa terra e soprattutto quegli uomini per quello che hanno fatto. Confido soprattutto in voi giovani che imparate bene quei nomi”, che poi ha scandito dal palco in una comune condivisione”.

Grande la partecipazione dei presenti anche per altri brani noti del repertorio riproposto come “Non mi avete fatto niente”, “Il senso di ogni cosa”, “Eppure mi hai cambiato la vita” e “Sono solo parole”, scritta quest’ultima per Noemi, che l’ha portata al successo. Ad accompagnare Fabrizio Moro sul palco Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte

Poco prima del concerto il sindaco Giuseppe di Mare è salito sul palco esprimendo compiacimento per il successo di pubblico delle serate: “ci stiamo abituando a questa piazza stracolma, ci sono pullman che vengono dalla Basilicata, dalla Svizzera, da Catania, Palermo, Messina e da tanti altri posti. – ha affermato- Grazie agli augustani perché è stata una settimana straordinaria che non finisce qua. Non è casuale che stasera Fabrizio Moro è qua in questa giornata particolare della strage di Capaci, la portiamo nel cuore come ferita e non dobbiamo dimenticare”.

Il concerto è stato inserito nel cartellone dei festeggiamenti del patrono Dan Domenico promosso dal Comune, assessorato alla Tradizioni e Promozione del Territorio, Cultura, retto da Pino Carrabino e che prosegue oggi, giornata clou della festa, con alle 22 con il concerto live del gruppo “enetika”, lo spettacolo di cabaret con Matranga e inafò, seguita all’1 dallo spettacolo pirotecnico alla Badiazza.