Augusta, emergenza Ucraina: partiti gli aiuti raccolti dalla Misercordia. Grande la generosità degli augustani

E’ partito ieri da Augusta il primo carico di aiuti umanitari per la popolazione ucraina frutto della grande generosità degli augustani. A raccoglierlo è stata la Misericordia di Augusta che la scorsa settimana aveva lanciato un appello a chi volesse donare alimenti, generi di prima necessità e di igiene personale e farmaci e che in soli 4 giorni è stata letteralmente sommersa dalle buste arrivate nella sede di via Gramsci o nelle varie scuole che hanno aderito all’iniziativa benefica al punto da dover sospendere la raccolta con un giorno di anticipo.

“Abbiamo dovuto sospendere la raccolta prima del previsto perchè il magazzino che abbiamo messo a disposizione è stato tutto riempito dalla grande generosità degli augustani e per questo ringrazio tutti- ha detto Marco Arezzi, governatore della Misericordia- Ieri abbiamo consegnato 5 pedane contenenti ciascuno 50 scatoloni pieni di scatolame vario, prodotti per l’igiene personale e farmaci. La destinazione è stata il magazzino regionale delle Misericordie Sicilia di Giarre e venerdì 18 marzo partirà il primo tir verso l’Ucraina”. Il mezzo pesante, raggiungerà un luogo in Ucraina o al confine, dove c’è qualche corridoio umanitario e il carico di aiuti raccolti dalle Misericordie siciliane verrà consegnato ai volontari della Misericordia di Toscana che sono sul posto e che poi lo destineranno ai profughi”

A donare sono state varie associazioni augustane, ma anche alunni, famiglie e docenti delle scuole cittadine che hanno portato quanto hanno potuto nei vari plessi scolastici. Da qui, grazie alla collaborazione dei volontari della Croce rossa e del referente Biagio Tribulato, in pacchi sono stati prelevati e portati nella sede della Misericordia che in pochi giorni si è riempita di ogni genere di prodotto richiesto.

Per ovviare a questo problema il governatore Arezzi sta cercando un locale idoneo per realizzare un magazzino di raccolta aiuti a livello provinciale per tutte le Misericordie del siracusano da dove poi fare lo smistamento al magazzino regionale man mano che arrivano donazioni. “Lancio un appello se qualcuno possiede un locale ad hoc da mettere a disposizione gratuitamente per questa causa- conclude- nel frattempo ci stiamo attivando, come ci è stato chiesto dalla confederazione nazionale, per verificare la disponibilità di poter accogliere profughi ad Augusta, così come si sta organizzando anche a livello nazionale”.