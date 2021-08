Augusta, emergenza incendi: altri roghi a ridosso dell’ex hangar e in contrada Margi. Intervento dell’elicottero

Non c’è pace oggi per Augusta, stretta nella morsa degli incendi. Dopo il violento rogo scoppiato nella tarda mattinata tra canneti e vegetazione in contrada San Cusumano, nella zona industriale, altri incendi sono scoppiati nel pomeriggio alimentati dal fortissimo vento anche nell’area a ridosso dell’ex hangar per dirigibili, in contrada Margi e contrada Campana, al confine con la strada per Villasmundo.

Sul posto i Vigili del fuoco non solo di Augusta e anche un elicottero, che si è rifornito di acqua all’interno della rada megarese. A causa del forte vento il fumo è arrivato fino al centro rendendo acre e ancora più rovente l’aria.