Augusta, emergenza gatti randagi: “15 nuovi nati e nessuna risposta dal Comune, inviata diffida”

Un grido d’allarme che si trasforma in atto legale. Al centro della vicenda c’è la gestione delle colonie feline e la mancata attivazione degli interventi di sterilizzazione, obbligatori per legge. Secondo quanto esposto nella nota indirizzata al Comune di Augusta e all’ASP Veterinaria, l’assenza di interventi tempestivi ha portato tre sole gatte a generare ben 15 nuovi gattini in breve tempo.

La situazione era stata segnalata già in precedenza, quando la colonia era composta da soli tre esemplari. Un intervento di sterilizzazione allora sarebbe stato semplice ed efficace. Oggi, invece, il numero di animali è destinato a crescere esponenzialmente: «Quante ulteriori cucciolate verranno prodotte nei prossimi mesi?» si chiedono i firmatari della nota, evidenziando come la mancata azione pubblica abbia determinato un aggravamento prevedibile ed evitabile.

La denuncia mette in luce un aspetto sociale drammatico: il trasferimento improprio dell’onere pubblico sui privati cittadini. In particolare, viene citato il caso di una volontaria anziana con problemi di salute, costretta a un impegno costante, anche notturno, con un impatto pesantissimo sulla propria vita quotidiana ed economica.

I costi per la sterilizzazione privata, infatti, risultano proibitivi: circa 150 euro per ogni femmina, una cifra che per la sola colonia in questione supererebbe i 450 euro, senza contare i maschi e le spese per i nuovi nati. «Non è sostenibile che tale carico ricada stabilmente su singoli soggetti privati», si legge nel documento, che punta il dito contro la carenza di convenzioni o tariffe accessibili sul territorio.

La diffida richiama esplicitamente la Legge 281/1991 e la normativa della Regione Siciliana, che individuano nella sterilizzazione lo strumento principale per prevenire il randagismo. Le autorità sono chiamate a rispondere a quesiti precisi: chi si occuperà del recupero e del trasporto degli animali? Dove verranno collocati i nuovi nati? Chi pagherà per la loro gestione?

I richiedenti pretendono: il riconoscimento immediato della colonia felina, l’avvio urgente delle sterilizzazioni, con priorità per le femmine.