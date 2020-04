Augusta, emergenza economica, Cna chiede sostegni straordinari per medie e piccole imprese

Un intervento straordinario a sostegno delle micro e piccole imprese del Comune che stanno risentendo dell’emergenza Covid-19.

Lo ha chiesto in una nota inviata al sindaco Cettina Di Pietro Fabio Cannavà, presidente della Cna di Augusta dopo aver sentito anche i vari artigiani, commerciante e piccoli imprenditori del territorio che hanno visto la loro vita stravolta come, tra l’ altro, tutti quanti, per “una condizione eccezionale che rischia seriamente di dare il colpo di grazia ad una economia già logorata da troppi anni di crisi economica. Oggi la partita si gioca esclusivamente sul contenimento del contagio e sul rispetto di tutte le prescrizioni e raccomandazioni espresse dagli organi competenti. Il nostro ruolo di rappresentanti però ci impone di riflettere da subito su misure importanti di sostegno all’economia reale che oggi vede molto lontano il ritorno alla normalità”.

Da qui la richiesta di valutare la possibilità di “utilizzare le risorse presenti in bilancio per eventi non realizzabili ed i minori costi derivanti da sgravi previsti in favore dei Comuni, compatibilmente con le condizioni di bilancio e normative con l’obiettivo di – prosegue – dare un segnale forte a due tipologie di soggetti, i piccoli imprenditori che vantano crediti verso l’ente per lavori e prestazioni ed i tanti imprenditori che hanno dovuto sospendere la propria attività per decreto e su cui gravano canoni di locazione, una soluzione potrebbe essere un contributo una tantum pari al 50% della locazione e per un importo non superiore a 1000 euro”, conclude Cannavà che rimane disponibile per una valutazione dichiarandosi pronto a qualsiasi soluzione di impatto positivo per le imprese anche in termini di immissione di liquidità attraverso “strumenti connessi alla nostra associazione come Unifidi Imprese Sicilia o qualsiasi altro strumento”.