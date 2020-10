Augusta, emergenza Covid. I 5 stelle: “Il Comune utilizzi i 650 mila euro già vincolati per aiutare le imprese”

Utilizzare i 650 mila euro, vincolati all’emergenza Covid 19 dalla passata amministrazione Di Pietro, per aiutare le imprese che dopo il nuovo decreto del premier Conte sono costrette a chiudere e rischiano il crollo. A chiederlo al nuovo sindaco Peppe Di Mare è il gruppo di Augusta cinque stelle insieme ai tre consiglieri che dovrebbero sedere a palazzo San Biagio, Roberta Suppo (ex assessore e vicesindaco della passata amministrazione), Marco Patti e Chiara Tringali che sottolineano come anche Augusta può fare la sua parte e ha già i mezzi economici per farlo.

“Il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, emanato lo scorso 25 ottobre, – scrivono in una nota- colpisce duramente alcune categorie che vedono tornare lo spettro della crisi che li ha interessati durante il lockdown dei mesi di marzo e aprile. Pur naturalmente comprendendo le ragioni sanitarie, prevalenti rispetto a qualsiasi altra considerazione di ordine economico e sociale, nel contempo desideriamo esprimere la nostra vicinanza agli imprenditori e al personale impiegato così segnati da queste nuove misure. Sappiamo già, informati dai nostri portavoce in Parlamento, che è stato approvato un decreto che dà ristoro ai soggetti interessati. È necessario lo sforzo di tutti coloro che possono agire in qualche modo perché si venga in loro aiuto”.

I pentastellati ricordano che, grazie a una norma contenuta nel decreto Sblocca Italia, la amministrazione di Pietro del movimento 5 stelle che ha governato fino a qualche settimana fa rinegoziò i mutui del Comune, ottenendo una disponibilità di circa un milione e mezzo di euro, di cui 500 mila euro sono stati destinati dal consiglio a ristori e aiuti attraverso l’Imu, mentre la “restante parte fu vincolata dallo stesso Consiglio agli aiuti diretti alle imprese colpite dalle misure di contenimento del Covid; – proseguono- dopo la concessione della prima tranche residua una somma intorno ai 650 mila euro, anch’essi vincolati all’emergenza. L’invito che ci sentiamo di rivolgere all’amministrazione guidata dal nuovo sindaco Giuseppe Di Mare, è quella di ricorrere a queste somme per stare accanto alle imprese e ai lavoratori coinvolti in questa ulteriore crisi. Oggi, più che mai, bisogna aiutare chi è in difficoltà”.

Non appena si insedierà ufficialmente il nuovo Consiglio comunale il gruppo consiliare pentastellato chiederà un intervento in tal senso.