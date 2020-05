Augusta, Inner wheel dona sedie a rotelle, mascherine e generi di prima necessità

Dalle sedie a rotelle per il Covid center del Muscatello a guanti e mascherine per l’ospedale di Enna fino a generi alimentari per chi ha più necessità. Anche durante la pandemia da coronavirus, che ha creato gravi problemi non solo sul fronte sanitario, ma anche economico, l’Inner wheel club di Augusta è stato presente sul territorio, non facendo mancare il proprio sostegno a chi aveva bisogno. In sinergia con la consulta dei club service cittadini la presidente Alessandra Teresa Traversa e tutte le socie si sono attivate per prestare il loro intervento nei confronti delle forniture medicali e ospedaliere e hanno donato al Covid center dell’ospedale Muscatello due sedie a rotelle modello autospinta.

“Abbiamo anche sostenuto la realizzazione del service distrettuale che – fanno sapere- ha posto l’attenzione alla forniture per le dotazioni medicali dei Covid center siciliani. Tra quelli individuati dal distretto il club megarese ha scelto l’ospedale di Enna contribuendo all’ acquisto di mascherine, altri dispositivi di protezione come guanti e visiere e ventilatori automatici”.

Inoltre l’aiuto si è concretizzato venendo incontro anche alle necessità di tante famiglie augustane costrette a chiedere aiuto per fare la spesa e acquistando generi alimentari che la Croce Rossa, la Misericordia e la Fondazione Catalano onlus hanno distribuito alle famiglie bisognose. “L’intervento del club prosegue a favore delle associazioni come l’Unione Ciechi e con il monitoraggio continuo delle necessità che interverranno in fieri”.