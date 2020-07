Augusta, emergenza Covid 19: il Comune non usufruisce dei 225 mila euro della Regione. Inviata una diffida

C’è anche Augusta tra i 22 comuni siciliani che non hanno ancora usufruito dei fondi messi a disposizione, ad aprile, per le famiglie in difficoltà per il lockdown dell’emergenza Covid 19. Si tratta di 225 mila euro che sono stati assegnati all’Ente megarese che ancora, come riporta il Giornale di Sicilia di ieri, non li ha richiesti alla Regione che, per questo motivo, ha inviato una diffida invitando il Comune a rispondere entro 10 giorni se accetta o rifiuta i fondi stanziati.

Augusta è l’unico Comune della provincia a non averne beneficiato, nell’ elenco degli enti locali che non li hanno richiesti compaiono amministrazioni più grandi come Termini Imerese, Porto Empedocle, Favara, e soprattutto piccoli comuni come Calamonaci, Lampedusa, Linosa, Pantelleria, Santa Elisabetta, Santa Caterina Villarmosa, Gravina di Catania, Gagliano Castelferrato, Furnari, Rodi Milici, Spadafora, Tortorici, Valdina, Blufi, Campofelice di Fitalia, Sclafani Bagni, Poggioreale e Salaparuta.

I 225 mila euro fanno parte dei 100 milioni stanziati come misure a sostegno dell’emergenza socio-assistenziale da Covid 19 dalla Regione per aiutare i siciliani che, a seguito della chiusura di negozi e di attività commerciali, hanno avuto difficoltà anche a fare la spesa e che, come poi ha chiarito la stessa amministrazione regionale un paio di mesi dopo, possono essere utilizzati anche per pagare bollette di luce e gas e canoni di locazione e acquistare dispositivi di protezione individuale. Dei fondi assegnati sarebbero stati spesi i primi 30 milioni, per la seconda tranche da 70 milioni sarebbero già disponibili a quanti li hanno richiesti.