Augusta, emergenza coronavirus: Misericordia e Croce rossa a sostegno dei più deboli

Misericordia e Croce rossa di Augusta a sostegno degli anziani e di chi ha bisogno e non può uscire di casa per la consegna di beni di prima necessità, spesa e farmaci. Si può rivolgere alla Misericordia di Augusta chi hai più di 65 anni, chi ha parenti sopra i 65 anni e non può uscire per motivi di salute e non ha nessuno che lo possa aiutare, contattando dalle 9 alle 13 i numeri 0931 991717 e 366 9917606 per prendere la prenotazione.

Per il gruppo Croce rossa Augusta che ha attivato, in sinergia con il centralino operativo del Comitato Cri di Siracusa, il servizio a favore della cittadinanza si possono chiamare i numeri 800 – 065510 oppure 345 – 8489357.