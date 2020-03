Augusta, emergenza coronavirus, l’ospedale Muscatello un Covid–center per casi meno gravi

Anche all’ospedale Muscatello che non è dotato di Rianimazione, così come il nosocomio di Noto, nascerà un Covid-center per pazienti con sintomatologia meno acuta o più critica che necessitano di assistenza con ventilatore e monitor. A questo sta lavorando la Regione che sta cercando di individuare dei locali in disuso, secondo quanto riferito nei giorni scorsi dalla parlamentare regionale Rossana Cannata che ha spiegato che per far fronte a un eventuale, futuro picco dei contagi, la Regione sta procedendo alla ramificazione di una rete dedicata al Covid-19, con conseguente nuovo reclutamento di personale e incremento di attrezzature e posti letto, tra cui anche il potenziamento degli ospedali di Siracusa, Avola e Lentini che sono provvisti di strutture di Rianimazione, Terapia intensiva e Malattie infettive.

Sul futuro Covid-center del Muscatello interviene Mimmo Di Franco, presidente dell’associazione filantropica “Umberto I” che premette di non voler essere polemico in un momento così difficile per tutti ed esprime soddisfazione per il piano di contrasto che la Regione si sta mettendo in atto, dall’altro però si chiede perché invece, all’ ospedale di Augusta non si “utilizzano i locali in disuso per ampliare i reparti già esistenti, alleggerendo gli altri ospedali della provincia che si dedicherebbero al Covid, avendo le sale di rianimazione. Se consideriamo che ad Augusta – aggiunge- esiste un reparto di Oncoematologia, quindi con pazienti ad alto rischio di contrarre infezioni, un territorio ad alto rischio ambientale e sismico, mi sembrerebbe una scelta poca opportuna. Essendo stato un dei promotori del comitato difesa del Muscatello, mi ricordo che una volta si doveva riempire lo scatolone di Lentini, come diceva un ex direttore generale dell’Asp. Adesso è il momento delle scelte giuste e conseguenziali. Alcuni pensano che ad Augusta che si muoia di cancro o di covid-19 cambi poco, invece noi augustani non vorremmo morire ne dell’uno ne dell’altro ma di vecchiaia”.