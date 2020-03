Augusta, emergenza coronavirus e donazione di sangue. La Fratres non si ferma, appello per nuovi donatori

La raccolta di sangue non va in quarantena per le necessità costanti di chi ne ha bisogno e si può continuare a donare in sicurezza anche in questo momento di grande emergenza da coronavirus, quando la donazione diventa ancora più preziosa. Cosi’ il gruppo Fratres di Augusta continua oggi con la consueta domenica del mese di raccolta nella sede di via Gramsci 15-17 e lancia un appello agli augustani a non aver paura di donare a chi non lo è a diventare donatore effettuando la predonazione e la donazione, dal lunedi al venerdì, al centro trasfusionale dell’ ospedale Muscatello.

Chi deciderà di farlo però prima di andare in ospedale deve chiamare lo 0931/511500, il numero della Fratres che si è messa a disposizione per prendere le prenotazioni ed evitare cosi che anche al centro del nosocomio cittadino possano crearsi assembramenti.

Può donare sangue solo chi è buone condizioni di salute e purchè risponda in maniera negativa alle quattro domande che vengono poste. E cioè se si ha tosse o febbre, se nei 14 giorni precedenti si è stati in aree a rischio o si ha avuto contatti stretti con un caso probabile o confermato di Covid-19, se ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con il virus e se la propria temperatura corporea e’ superiore a 37,5 gradi.

“Chi non risponde negativamente a queste domande non deve neanche pensare di venire perchè non può donare – commenta Luigi Nicosia, presidente della Fratres- In questa settimana di emergenza da coronavirus il calo c’è stato e anche molto evidente in tutta Italia. E anche da noi, anche se la situazione è migliorata da un paio di giorni da quando ci siamo messi a contattare tutti i nostri donatori e in tanti potenziali si sono avvicinati. Non abbiate paura, abbiamo preso tutte le precauzioni del caso”

Per questa mattina la raccolta è già completa, nella sede di via Gramsci oggi si dona solo dopo aver già prenotato nei giorni scorsi l’orario, in modo da evitare ogni possibile assembramento. “Ci sono 2 donatori ogni 15 minuti – aggiunge Nicosia- fino alle 11,30 siamo pieni, abbiamo anticipato l’inizio alle 7,30 per massimizzare le sacche. Abbiamo tolto parecchie sedie per rispettare le distanze, ci si può igienizzare le mani e noi indosseremo mascherine e guanti”.

Si può uscire di casa se ci si dirige verso strutture ospedaliere e unità operative delle associazioni per partecipare alla raccolta.