Augusta, emergenza coronavirus: chiusi da oggi gli uffici comunali, tranne i servizi ritenuti essenziali

Da oggi e fino al tre aprile sono chiusi al pubblico gli uffici comunali ad eccezione di quelli ritenuti servizi essenziali da rendere in presenza come Stato civile, limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte, servizi ex articolo 54 quale ufficiale del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, Polizia municipale, polizia amministrativa locale, servizi di Protezione civile. E ancora: i servizi in materia di organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo limitatamente a funzioni fondamentali, “con ciò intendendo esclusivamente sia le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza sia le attività basilari per il funzionamento della macchina amministrativa, laddove non sia possibile gestire l’attività tramite modalità agile: uffici della segreteria generale di supporto agli organi di governo del Comune, Ragioneria, Personale, Economato, Sistemi informativi, Pronto intervento manutentivo idrico, Ecologia, Servizi sociali, Servizi cimiteriali.”

E’ quanto prevede un’ordinanza del sindaco Cettina Di Pietro firmata oggi, per gli uffici comunali aperti al pubblico l’accesso deve essere garantito in modo individuale, nelle zone di attesa si deve rispettare la distanza di 1 metro l’uno dall’altro e non creare assembramenti, secondo quanto già previsto delle misure ministeriali di contenimento a gestione delle emergenze epidemiologica da Covid 19.

Gli uffici comunali chiusi al pubblico possono essere contattati esclusivamente a mezzo email o telefonico agli indirizzi e numeri presenti nel sito dell’ente, si provvederà laddove sia assolutamente necessaria concordare un appuntamento con gli uffici. L’ordinanza dispone che tutte le attività ordinarie del Comune siano svolte in modalità agile (smart working) secondo le modalità specificate nel delibera giunta comunale del 16 marzo con cui e’ stato approvato il regolamento temporaneo per l’adozione di lavoro agile, quale misura di contrasto all’emergenza sanitaria Covid. Inoltre qualora sia possibile i responsabili di posizione organizzativa dovranno favorire la fruizione di periodi di congedo straordinario del proprio personale. “Nel caso in cui il servizio non possa essere reso con la modalità di lavoro agile – si legge nell’ordinanza- e attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico relativamente agli atti indifferibili devono essere prioritariamente garantito con modalità telematica o comunque con modalita’ tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici. In questi casi gli accessi agli uffici devono essere scaglionati anche mediante prenotazione degli appuntamenti e deve essere assicurata l’ areazione dei locali”.

Il servizio Anagrafe e’ raggiungibile anche ai numeri telefonici 0931-980405, 980412, lo Stato civile 0931-980605, 980604 e all’indirizzo di posta elettronica demografici@comunediaugusta.it. I servizi alla persona servizi sociali, ai numeri 0931-980518, 0931-980508-510-509-525 all’indirizzo servizisociali@comunediaugusta.it