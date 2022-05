Augusta, emanata ordinanza antincendi e pulizia fondi. E il Comune cerca un operatore per la fascia tagliafuoco

E’ arrivata anche quest’anno puntuale l’ordinanza sindacale di prevenzione incendi e pulizia dei fondi incolti dei privati che devono garantire la sicurezza e pulizia nei propri terreni proprio per non favorire lo scoppio di incendi favoriti anche dal caldo, come già successo più volte in passato. Questo stesso obiettivo che il Comune, evidentemente, non riesce a raggiungere con i suoi dipendenti tant’è che per la prima volta quest’anno ha deciso di affidare, in extremis, all’esterno il servizio di prevenzione incendi per i terreni di sua competenza, per un costo di quasi 40 mila euro.

E’ stata, infatti, pubblicata dall’ufficio Ecologia del Comune una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di un operatore economico in possesso dei requisiti di legge che possa svolgere il servizio per un importo di 39894 euro. La durata della prestazione è di 15 giorni e il servizio dovrà essere svolto in tutti i giorni feriali, l’obiettivo è “di garantire il servizio di diserbo meccanico e/o fascia tagliafuoco (ampiezza minima 10 metri) e/o pulizia ciglio stradale ed il relativo smaltimento in discarica del materiale proveniente dalle aree comunali”.

L’avviso scade alle 12 del prossimo 30 maggio e dovrebbe consentire di arrivare, quasi in tempo, con i limiti imposti dall’ordinanza sindacale rivolta ai privati, che da un lato ordina ai proprietari e conduttori di terreni di aree agricole, di villette e stabili con annesse aree a verde di effettuare, entro e non oltre il 14 giugno, interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione mediante rimozione di ogni elemento o cittadini che possa rappresentare un pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica in particolar modo provvedendo all’estirpazione di sterpaglie e cespugli. E dall’ altro vieta di accendere fuochi tra il 15 giugno e il 30 settembre di quest’anno in prossimità di boschi, terreni agrari e lungo le strade comunali, provinciali e statali.

Sono previste sanzioni per chi trasgredisce che vanno da un minimo di 25 euro ad un massimo di 250, mentre chi provoca un incendio sarà multato con una sanzione amministrativa non inferiore a 1032 euro e non superiore a 10329 euro.