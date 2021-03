Augusta, eliminazione passaggio a livello di Brucoli, divieto di circolazione veicolare fino a febbraio 2022

Rimarrà chiuso alla circolazione veicolare fino a febbraio dell’anno prossimo il tratto di strada in corrispondenza del passaggio a livello di Brucoli, interessato dai lavori di un sottovia ferroviario. Un nuova ordinanza municipale ha modificato la precedente estendendo il divieto ancora per un anno, cosi come richiesto dalla Cogen, la società aggiudicataria dei lavori di realizzazione del sottovia che porterà all’eliminazione del passaggio a livello per il transito dei treni che passeranno, appunto, dalla galleria sottostante.

I lavori, appaltati da Rfi gruppo Ferrovie dello stato, sono iniziati l’anno scorso e, dopo uno stop a causa della pandemia, stanno adesso procedendo con gli scavi per realizzare la galleria sottostante che renderà libero e senza la presenza delle sbarre il transito sulla strada che porterà alla frazione marinara.

Rimangono invariati i percorsi alternativi da e per il borgo di Brucoli attraverso le strade provinciali 1, 57 e 107, fino a via Libertà all’ingresso di Brucoli e viceversa, indicati da apposita segnaletica.