Augusta, elezioni rsu nella scuola: la Flc-Cgil primo sindacato con 11 seggi

Alle recenti elezioni per le rsu nel mondo della scuola la Flc-Cgil ad Augusta ha ottenuto 11 seggi su 18, pari al 61,11% , primo sindacato in provincia di Siracusa. Lo fa sapere Lorena Crisci, segretario della locale Camera del lavoro Cgil ed eletta come rsu con 70 preferenze al secondo istituto superiore Ruiz (83 i voti di lista).

Eletti anche Anna Deluca (79), Ilaria Lupino (15) e Massimo Bianchi (8), 103 voti di lista al primo comprensivo Principe Di Napoli; Antonia Zoncheddu (59), Vincenzo Zari (10), 74 i voti di lista al secondo comprensivo Corbino; Carmela Cantone (22), 136 voti di lista 36 al terzo comprensivo Todaro; Teresa Santanello (38), Valentina Catalano (26) e Massimo Spadaro (19), 86 voti di lista al quarto comprensivo Costa; Carmelinda Patania (22) 29 voti di lista al liceo Megara.

“I risultati delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie nei settori della conoscenza è la dimostrazione che i lavoratori riconoscono il valore della nostra organizzazione sindacale e che il lavoro svolto in questi anni ha dato buoni frutti. – ha detto- Ci attendono 3 anni di dialogo e di concertazione per la tutela dei diritti dei lavoratori e per il miglioramento delle condizioni di lavoro nelle scuole augustane.”