Augusta, elezioni politiche e regionali del 25 settembre: selezionati i 166 scrutatori

Sono 166 gli scrutatori che si insedieranno nei 42 seggi elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato e del presidente della Regione Siciliana e dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana, in programma il 25 settembre. Sono stati selezionati questa mattina con sorteggio elettronico al computer alla presenza della Commissione elettorale comunale che si è riunita nell’ufficio elettorale dei Giardini pubblici.

Sono quattro per ciascuno delle 41 sezioni, si riducono invece a due nell’unico seggio speciale (34) della casa di reclusione. Ecco elenco completo:

Giovanni Greco, Francesco Valenti, Sandra Miceli, Giancarlo Bellistrì (1); Carmelo Amato, Giovanna Simona Parisi, Maria Rita Palermo, Gioacchino Rocco (2); Maria Rita Riera, Maria Luisa Amara, Federico Di Grande, Valeria Sardo (3); Lucia Maria Scapellato, Girolamo Platania, Maria Abramo, Marvin Blanco (4); Sebastiano Fazio, Elisa Salfrica, Dominic Cammarata, Rosetta Carrabino (5); Carmelo Puglisi, Emilia Martolo, Maria Amara, Marianna Bucci (6); Giorgia Dimauro, Massimo Bianchi, Manuela Spinali, Roberta Gianino (7); Massimo Gulino, Franca Mauro, Andrea Solinas Scirè, Gabriella Lombardo (8); Sebastiano Tringali, Lucia Angela Rita Passanisi, Danilo Celeste, Nadia Gianino (9); Vincenza Budonaro, Sandra Scarpato, Giovanna La Porta, Concetta Interlandi (10); Sebastiano Piazza, Daniela Di Grande, Giuseppina Torre, Attilio Blanco (11); Floreana Giammanco, Simona Torretta, Adele Bonnici, Marinella Tringali (12); Lucia Saglimbeni, Gabriele Intagliata, Sandra Tringali, Ileana Zagami (13); Melinda Anna Rizza, Nello Licata, Barbara Saraceno, Tanja Giardino (14); Ilenia Vella, Sebastiano Salamone, Erminio Fazio, Salvatore Fazio (15); Giovanni Purgino, Daniela Lombardo, Maria Cannarella, Carmelo Scarpato (16); Salvatore Amara, Fabiola Passanisi, Davide Bauso, Giuseppe Gianino (17); Caterina Fortuna, Anna Sicari, Stefania Bellistrì, Francesco Fazio (18); Catrin Commendatore, Salvatore Spinali, Federico Domenico Ferraguto, Giuseppe Di Mauro (19); Gianfranco Mignosa, Fabrizio Romano, Orazio Lancia, Marcella Spinali (20); Antonino Marinon, Davide Ramaci, Gloria Pitruzzello, Sefora Fortuna (21); Olga Pera, Salvatore Vindigni, Sonia Palmi, Iolanda Polonio (22); Rosa Bonafede, Mario Briganti, Claudia Passanisi, Domenica Ferraguto (23); Claudia Platania, Santa Riera, Rita Ricupero, Fabio Longo (24); Sebastiano Briganti, Tiziana Tanasi, Natascia Spinali, Alberto Saia (25); Rosario Greco, Domenico Patania, Caterina Agliano, Marta Segreto (26); Paolo Blandino, Maria Budonaro, Salvatore Tedesco, Maria Carmela Spampinato (27); Alessandro Miceli, Marco Sicuso, Filippo Mugavero, Giuseppina Senaglia (28); Maria Di Mauro, Daniela Lembo, Gaetano Castro, Jessica Spinelli (29); Elena Custimikina, Gabriella Fassari, Maria Roggio Teresa Casalaina (30); Sebastiano Gianino Stefania D’Angelo, Daniela Coronella, Giuseppe Baffo (31); Sebastiano Tringali Nick Mureddu Salvatore asta Fazio Alessandro (32); Giovanni Cardile, Roberta Maraucci, Teresa Maria Garozzo, Calogero Iacobello (33); Alessandro Spinali, Giuseppina Di Tommaso, Giorgia Damiata, Grazia Tringali (34); Giuseppe Flaminio, Giuliana Baffo (34 speciale); Giuseppe Gattuso, Maria Sessa, Massimo Amara, Carmela Mendola (35); Daniele Tantillo, Vincenzo Giunta, Rossella Pedalino Emanuele Patania, (36); Katia Sicuso, Rosalia Barbagallo, Salvatore Antonio Fazio, Domenico Patania (37); Paola Russo, Gaetano Leandro Villafranca, Maria Alessandra Di Grande (38); Rossella Ballotta, Concettina Serra, Adriano Salamone, Angelo Vaiasicca (39); Cinzia Meli Omodei, Patrizia Fangano, Gianfranco Solarino e Claudio Cummaudo (40); Francesco Di Modica, Tiziano Strazzulla, Ottavio Migneco, Roberto Fazio (41).