Augusta, elezioni politiche e regionali del 25 settembre: nominati i presidenti dei 42 seggi elettorali

In vista della consultazione elettorali del prossimo 25 settembre per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato e del presidente della Regione Sicilia e dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana la Corte d’Appello di Catania ha nominato i 41 presidenti per gli altrettanti seggi elettorali del Comune di Augusta, più il presidente dell’unica sezione speciale. Quasi tutti sono gli stessi delle consultazioni referendarie del 12 giugno scorso che sono stati riconfermati dal Tribunale etneo, tranne alcuni che hanno chiesto di essere sostituiti.

Ecco l’elenco completo:

Eugenio Fazzino (1), Antonino Patanè (2), Tania La Ferla (3) Antonella La Ferla(4), Deborah Mameli (5), Massimo Broggi (6), Marilena Gianino (7), Massimiliano Gianino (8), Maria Savoca (9), Giulia Casole (10), Graziano Messina (11), Federica Speranza (12), Cecilia Casole (13), Umberto Di Grande (14), Cecilia Amara (15), Rita Lombardo (16), Flavia Francesca Ramaci (17), Giusy Rita Amara (18), Stefania Santospirito (19), Giancarlo Saraceno (20), Tiziana Bari (21), Daniela Strazzeri (22), Valentina Ferraguto (23), Luca Santoro (24), Giovanni Formosa (25), Patrizia Cannavò (26), Augusto Gianpaolo (27), Domenica Ranno (28), Anna Bari (29), Gaetano Balsamo (30), Cristina Tinè (31), Valentina Carmen Mameli (32), Omar Pennisi (33), Sebastiano Moschitto (34), Carolina Burrascano (34 speciale 1), Daniela Cerri (35), Tindaro Rubino (36), Francesca Bari (37), Serena Mendola (38), Gino Ramaci (39), Egidio Emmi (40), Nivea Spinali (41).