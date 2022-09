Augusta, elezioni del 25 settembre, al via le domande per sostituzioni presidenti di seggio

In occasione delle consultazioni elettorali del 25 settembre, il presidente della Corte d’Appello ha provveduto a nominare i presidenti di seggio ma potrebbe rendersi necessario procedere a sostituzioni per possibili rinunce. Per questo motivo chi è interessato alla nomina in sostituzione dei rinunciatari potrà compilare il modulo contenuto nell’avviso pubblicato all’ albo pretorio del Comune e trasmetterlo a: Comune di Augusta, ufficio Elettorale. Pec: elettoralecomunediaugusta@pointpec.it; mail: elettorale@comunediaugusta.it oppure consegnarlo direttamente all’ufficio ai giardini pubblici, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio entro venerdì 23 settembre 2022 alle 16,30.

Gli interessati dovranno essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado e, preferibilmente, essere iscritti all’Albo dei presidenti di seggio. Costituisce titolo di preferenza l’esperienza pregressa come presidente di seggio, segretario o scrutatore.