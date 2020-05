Augusta, elezioni comunali: l’Ars approva il rinvio in autunno

Alle prossime amministrative di Augusta si voterà in un periodo compreso fra il 15 settembre ed il 15 novembre 2020, una domenica e lunedì fino alle 14. Lo ha deciso l’ Ars che ieri sera, con 46 voti, ha approvato il decreto legge che ha rinvio le elezioni a causa dell’emergenza del coronavirus distribuendole in due giorni per evitare assembramenti e prevedendo anche che i sindaci e i consiglieri comunali resteranno in carica fino alle prossime elezioni. Non sarà, dunque, nominato alcun commissario straordinario alla guida del Comune megarese che continuerà ad essere governato, anche per i prossimi mesi e fino al voto, dall’ amministrazione 5 stelle Di Pietro.

In provincia oltre ad Augusta per le Amministrative si voterà anche a Floridia. Un primo rinvio della data del 24 maggio era stato già deciso per il 14 giugno proprio per l’emergenza legata al covid 19 . Rinviate anche le elezioni degli organi delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali che si svolgeranno entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti: saranno candidabili tutti i sindaci in carica. I commissari delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali sono prorogati non oltre il 31 gennaio 2021.