Augusta, elezioni amministrative: verso il rinvio in autunno

Si va verso il rinvio in autunno delle elezioni amministrative previste per giugno che riguardano, in provincia, Augusta e Floridia. La norma, in un primo momento, sembrava essere stata inserita tra quelle approvate ieri dal Consiglio dei ministri, ma così non è stato anche se sembra inevitabile, a questo punto, un ulteriore rinvio legato anche alla riapertura delle scuole. E dopo il primo slittamento deciso il mese scorso dal 24 maggio al 14 giugno.

La norma nazionale prevederebbe che le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali possano tenersi una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020, ma in Sicilia la decisione sulla data spetta al presidente della Regione Nello Musumeci.