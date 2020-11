Augusta, elezione del presidente del Consiglio tra chi è rimasto, chi è andato via e chi è sempre opposizione

“Avremmo sostenuto un candidato alla presidenza espressione dell’opposizione proprio in accordo a quei principi di equilibrio istituzionale più volte richiamati dal sindaco Di Mare quando era consigliere di opposizione, e che molte critiche hanno attirato al sindaco Di Pietro che ha potuto invece contare sul gruppo di maggioranza del Movimento 5 stelle a suo sostegno”. A parlare sono i tre consiglieri del Movimento 5 Stelle Augusta, Marco Patti, Roberta Suppo, Chiara Tringali – che hanno individuato nell’ex vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Suppo il loro capogruppo – che entrano nel merito della “discussa” elezione di lunedì sera della più alta carica dell’organo consiliare, frutto di una maggioranza trasversale che ha visto votare insieme i 5 consiglieri della minoranza del sindaco Di Mare – compreso l’eletto presidente Marco Stella- e altri consiglieri che avevano sostenuto candidati sindaci diversi, compresi alcuni guliniani della prima ora e altri che si sono apparentati al secondo turno.

Per i tre grillini quanto accaduto in consiglio lunedì sera “consegna dunque nuovamente la presidenza a una maggioranza che, però, frustra e tradisce il risultato elettorale perché non appare conforme alla volontà espressa dai cittadini con il voto (diversamente da quanto avvenuto con la maggioranza del movimento cinque stelle, che fu invece l’esatta trasposizione in consiglio del risultato del voto elettorale). L’epilogo da noi auspicato, possibile e legittimo, – dicono- è stato impedito da logiche a noi poco comprensibili perchè estranee al nostro modo di concepire il confronto tra le parti politiche”.

I pentastellati sottolineano di essere rimasti in aula per rimarcare la volontà di svolgere sempre e comunque il loro mandato anche se, “umanamente e non politicamente, comprendiamo la reazione del resto dell’opposizione che ha abbandonato l’aula dinanzi alla consumazione di quel che essi stessi hanno definito un tradimento. Vogliamo infine condividere ed ampliare l’importante invito fatto dalla consigliera Contento, a mantenere alta la consapevolezza del rispetto anche di genere, che deve informare e permeare ogni scambio interpersonale, civile e politico: con il movimento Cinque stelle – concludono- era decisamente aumentata la rappresentanza femminile sia in seno al consiglio che alla giunta, e da questo punto di vista, sembra che sia stato fatto qualche passo indietro, così come dispiace che non vi sia stata alternanza di genere per le cariche di presidenza e vicepresidenza”.

Chi, invece, è uscito dall’aula insieme al candidato a sindaco sconfitto Pippo Gulino, a cui era seduto a fianco, è stato il centrista Corrado Amato che su Facebook ha spiegato il motivo e la realtà del nuovo consiglio comunale: “È stato un gesto che si poneva come necessario affinché la città capisse come si erano spostati gli equilibri. – ha scritto – Chi è uscito dall’aula è opposizione, chi è rimasto è maggioranza, esclusi i colleghi del M5S che sono opposizione. Se fossimo rimasti in aula, visto il voto segreto, non si sarebbe capito. Questo non ci divide in amici e nemici, ognuno di noi ha fatto ciò che riteneva coerente con i suoi principi e con il proprio modo di intendere la politica. Siamo rimasti coerente agli schieramenti così come sono stati presentati in campagna elettorale e in sede di apparentamento, saremo opposizione a garanzia dei cittadini, controlleremo l’attuazione del programma e come ho già dichiarato il mio voto positivo ci sarà sempre per i progetti nell’interesse esclusivo del cittadino augustano e del suo territorio”.

Amato ha fatto una scelta diversa rispetto agli alti due consiglieri eletti nella sua stessa lista, Civica per Augusta, Salvo Serra e Maria Grazia Patti, che sono rimasti in aula e hanno fatto parte della nuova maggioranza trasversale. Quest’ultima, su Facebook, ha scritto di essere a “disposizione della città e del cittadino, con la presa di coscienza che è un dovere farlo e che la politica debba essere strumento per la messa in opera di azioni concrete e non di ideologie strumentalizzate a favore della divisione e dello sgretolamento”.

Chi ha votato per Stella e Tribulato, non essendosi apparentato con nessuno al secondo turno, è stato Manuel Mangano di Augusta coraggiosa, a sostegno del candidato sindaco Massimo Carrubba che, al ballottaggio: “Ci siamo presi le nostre responsabilità, abbiamo votato il presidente e vicepresidente del consiglio, rimanendo in aula dall’inizio alla fine della seduta. Sono certo che saranno garanti dell’espressione politica all’interno del Senato della città. Abbiamo avuto l’opportunità di portare in consiglio comunale il mandato che i cittadini ci hanno conferito: lavorare bene e in fretta – ha affermato-. Ho rimarcato l’importanza di agire nel più breve tempo possibile per la risoluzione delle problematiche relative alla crisi idrica che da più di un anno attanaglia i nostri concittadini, oltre alla volontà di lavorare per limitare la crisi economica che colpisce aziende e attività commerciali del nostro territorio, costringendo i nostri giovani alla fuga dalla nostra amata terra”.

Fuori dal consiglio arriva anche il commento di Riva destra, guidata da Nello Bongiovanni che da un lato saluta l’elezione di Stella come “un segnale importante e una fase di crescita per la città” riconoscendo al nuovo presidente “competenza e passione che lo hanno accompagnato da sempre sia nelle sue esperienze personali che in quelle politiche, siamo certi che gli saranno di supporto per svolgere al meglio questo delicato ruolo”, dall’altro ribadisce la necessità “di ricostruire tutta quell’aria di centro destra che Augusta aspetta da anni. E’ fondamentale avere e ricostruire un centro-destra forte, autorevole che sia un punto fondamentale di riferimento per tutti i cittadini di Augusta. Basta egoismi, basta personalismi, coinvolgimento, confronto e lealtà. Su queste basi noi ci siamo e ci saremo, ma è chiaro che la parte principale deve essere fatta da chi ha avuto il consenso elettorale”.