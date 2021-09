Augusta, elettrificazione delle banchine del porto: in arrivo 32,6 milioni di euro

Ammonta a 32,6 milioni di euro la somma destinata dal Governo ad Augusta per elettrificare le banchine del porto di Augusta. A renderlo noto è il parlamentare Paolo Ficara (M5s) che annuncia l’avvenuta ripartizione delle risorse nazionali destinate ad un grande piano di ammodernamento ed elettrificazione delle banchine, arrivato dopo il via libera della conferenza unificata a cinque schemi di decreto del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.

“E’ il cosiddetto cold ironing e permetterà alle navi in sosta di spegnere i motori, una volta in porto, ed alimentarsi tramite la fornitura elettrica. – aggiunge il vicepresidente della Commissione Trasporti- Si superano così quegli elementi ambientali critici che tante discussioni hanno sollevato durante la sosta inoperosa di grandi navi nei porti siciliani e poi in occasione degli scali programmati di navi da crociera e traghetti”.

Per il cold ironing è stato previsto uno stanziamento di 700 milioni e oltre ad Augusta prevedono 18 milioni per l’elettrificazione delle banchine del porto Grande di Siracusa, 56,5 milioni per Catania, 47 milioni per i porti dell’Autorità di sistema della Sicilia occidentale e 1,5 milioni per il porto di Gela.

“Il particolare momento di transizione che stiamo vivendo, con in più l’occasione storica del Pnrr, ci pone davanti alla possibilità di studiare adesso il ricorso a fonti rinnovabili per la produzione dell’energia con cui alimentare le banchine dei porti siciliani. – conclude il parlamentare siciliano- Decisioni condivise con i territori, evitando rischi speculativi o di impropria diffusione di eventuali impianti di rinnovabili, spingerebbero ancora avanti la Sicilia sulla strada del cambiamento”.