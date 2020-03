Augusta, effetto coronavirus: più della metà dei negozi cinesi chiusi. Quasi tutti per ferie

Saracinesche abbassate e negozi chiusi, alcuni già da un po’, altri dalla settimana scorsa. E’ quanto si registra ad Augusta in questi giorni, sia al centro storico che alla Borgata, dove più della metà degli esercenti cinesi al momento non sta lavorando, con ferie indicate negli avvisi di chiusura e probabilmente forzate perchè inusuali a fine febbraio. Al centro storico sui tre negozi esistenti due ieri erano chiusi. Due si trovano nella centralissima via Principe Umberto e uno in viale Risorgimento, quest’ultimo ha la saracinesca abbassata da giovedì scorso e fino al 5 marzo, non si sa per quanto l’altro che si trova all’estremità opposta, vicino la villa.

In Borgata ha già chiuso i battenti da fine gennaio il negozio, che si affaccia nell’altra centralissima arteria di via Lavaggi e che già avrebbe dovuto riaprire la settimana scorsa, mentre gli altri due esercizi commerciale di viale Italia hanno le saracinesche abbassata da questa settimana. Sono, invece, tre quelli rimasti aperti, due all’ingresso di Augusta e l’unico del centro storico. E’ probabile che sulla chiusura abbia influito l’emergenza coronavirus e magari la poca gente che entrava in negozio con i conseguenti scarsi incassi.