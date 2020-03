Augusta, effetto coronavirus, Consiglio comunale chiuso ai giornalisti. Assostampa insorge

“Una diretta streaming non può completare l’informazione né il racconto dei lavori d’aula”. Cosi’ il segretario provinciale di Assostampa Prospero Dente ha commentato la decisione della presidente del consiglio comunale Sarah Marturana di non consentire, ieri sera, l’ingresso nell’aula “Giacinto Franco” di palazzo San Biagio dei giornalisti, insieme al pubblico, per la seduta dedicata al sorteggio dei revisori dei conti per il triennio 2020-2023 e ad una richiesta di discussione della stessa presidente sull’appalto dei pulizieri della Marina.

Rifacendosi ad una interpretazione del Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 4 marzo scorso sui comportamenti da adottate per il contenimento del coronavirus, Marturana ha ritenendo che fossero sufficienti per l’informazione ai cittadini la diretta streaming fornita dell’Ente – che tra l’altro questa mattina non e’ ancora visibile nell’archivio delle sedute sul sito del Comune- e anche quella dell’unica web-tv accreditata che, pero’, ieri sera ha preferito disertare i lavori.

La scelta della presidente non è stata per niente condivisa dal sindacato che sin dalla mattinata di ieri le aveva “richiesto, con nota scritta inviata per conoscenza anche allo stesso prefetto e al segretario regionale Assostampa Sicilia, -ha aggiunto Dente- di recedere da questa indicazione e ammettere i colleghi per garantire il diritto di cronaca. Ieri sera, grazie all’immediato impegno del segretario regionale, Roberto Ginex, avevamo inviato il quesito alla Federazione nazionale della stampa a Roma. La Federazione nazionale della stampa italiana ci ha risposto che, nel pieno rispetto del decreto, i giornalisti possono essere ammessi lì dove sia possibile garantire la distanza interpersonale di un metri. Nonostante ciò i giornalisti sono stati lasciati fuori dall’aula. Non possiamo che apprezzare il gesto di solidarietà del direttore responsabile e dell’editore di Web Marte TV, che, in segno di vicinanza ai colleghi giornalisti, – ha concluso- hanno rinunciato nonostante unica testata accreditata a diffondere la diretta del Consiglio comunale”.