Augusta, effetti del coronavirus, scuole chiuse da domani e fino a metà marzo

Rimarranno chiuse anche ad Augusta, come in tutta Italia, a partire da domani e fino al 15 marzo i 4 istituti comprensivi e le due scuole d’istruzione superiore cittadine. Lo ha deciso oggi durante una frenetica riunione tra il premier Giuseppe Conte e i ministri riuniti a palazzo Chigi, il governo che ha assunto questa decisione estrema per limitare al massino gli effetti di un possibile contagio da coronavirus Covid-19.

L’ ufficialità è arrivata nel pomeriggio intorno alle 18, 30, dopo il via libera del comitato tecnico-scientifico. La notizia si era diffusa una prima volta poco dopo le 14, quando il ministro della Pubblica istruzione Lucia Azzolina aveva poi dichiarato che la chiusura era ancora al vaglio della commissione.