Augusta, effetti coronavirus: sospesi tutti i mercati fino al 3 aprile

Niente mercati giornalieri e settimanali da oggi e fino al 3 aprile. Lo ha disposto il sindaco Cettina Di Pietro con un’ordinanza formata oggi con cui ha disposto la sospensione di tutte le attivita’ dei mercati da quello settimanale del giovedi, in programma domani mattina nelle aree di via Buozzi, a quelli giornalieri dell’Isola di piazza Maestri del lavoro e della Borgata nella zona del Sacro cuore.

Il provvedimento si rende necessario per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 ed e’ arrivato dopo il chiarimento interpretativo di stamattina del Governo, “considerata la mancanza di condizioni strutturali che consentano il contingentamento di persona nel rispetto delle distanze interpersonali stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri” e che “le aree mercatali, proprio per la loro intrinseca natura caratterizzata da assembramenti di persone, non consentono il rispetto alla distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.