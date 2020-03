Augusta, effetti coronavirus, sospesi i festeggiamenti di San Giuseppe e l’asta dei doni

Il coronavirus ferma i festeggiamenti di San Giuseppe e la tradizionale asta in programma il prossimo 19 marzo. Lo ha fatto sapere il rettore e l’omonima confraternita che, in considerazione dell’evolversi della situazione legata alla diffusione di Covid-19 ed in ottemperanza alle disposizioni delle Autorità civili e religiose hanno deciso di non celebrare la tradizionale novena di San Giuseppe che anche quest’anno avrebbe dovuto svolgersi nella chiesa del Carmine dal 10 al 18 marzo.

Rimangono confermate nella chiesa di San Giuseppe la celebrazione di 9 marzo alle 18.30 con la svelata del simulacro del santo patriarca e le messe del 19 marzo delle 9.30 e delle 18.30. Considerato che non si svolgerà la tradizionale asta dei doni del 19 marzo “nessun dono dovra’ in quel giorno essere portato alla chiesa del santo. La Confraternita ringrazia ancora una volta tutti i bar i panifici ed i devoti che – continuano- ogni anno portano i loro doni a San Giuseppe con fede e devozione”.

Non sarà celebrato, inoltre, neanche il precetto pasquale di domenica 29 marzo insieme alle confraternite dell’ Odigitria e dell’ Annunziata ne’ si terra’ la conferenza sulla Sacra Sindone che avrebbe dovuto essere tenuta da Fabio Gaudioso l’1 aprile. Restano confermate la celebrazione settimanale della messa del mercoledì alle 18.30 e, per tutto il periodo quaresimale, ogni venerdì alle 17.30 la pia pratica della Via Crucis e a seguire la messa. Saranno comunicate a suo tempo le decisioni che verranno adottate per la Settimana santa in programma a meta’ aprile