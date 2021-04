Augusta, educazione alla raccolta dei rifiuti, il comprensivo Corbino riceve il premio “Sicilia verso rifiuti zero”

E’ stato consegnato nei giorni scorsi al secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino il premio “Sicilia verso rifiuti zero,” istituito per premiare realtà che si sono distinte nella promozione, attuazione e educazione alla sostenibilità nella gestione dei rifiuti. A ricevere il riconoscimento direttamente da Manuela Leone, presidente di “Rifiuti zero Sicilia” è stata Maria Giovanna Sergi, dirigente della scuola di Monte Tauro che si è distinta per il percorso di educazione ambientale portato avanti negli ultimi anni, con particolare attenzione alla problematica dei rifiuti da vedere come risorse e per aver sostenuto la diffusione, tra gli alunni dei tre ordini di scuola e le loro famiglie, di buone pratiche mirate a trasformare l’attuale sistema di gestione dei rifiuti in un sistema virtuoso e sostenibile a livello economico, ambientale ed umano.

L’istituto ricorda che diverse sono state le attività realizzate in collaborazione con l’associazione, tra cui l’avvio delle compostiere di comunità che ha visto la sinergia di scuola, famiglie e residenti della zona in cui si trova l’istituto.

La consegna del riconoscimento, a cui ha preso parte anche il referente della sezione “Rifiuti zero” di Augusta, Diego Alessandro Sinnonio, è stata bloccata dalla pandemia e in realtà sarebbe dovuta avvenire già il 7 marzo 2020 nell’auditorium del Monastero dei Benedettini di Catania, alla presenza anche di Rossano Ercolini, “goldman environmental prize 2013” e presidente di Zero Waste Italy e Zero Waste Europe