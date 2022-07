Augusta, ecocompattatori per riciclare bottiglie in Pet ed avere degli sconti: inaugurati oggi in Borgata e a Terravecchia

Sono i primi due ad essere stati installati in provincia di Siracusa e consentiranno di riciclare le bottiglie in pet ottenendo in cambio dei punti che poi si potranno utilizzare per sconti per acquisti di vario tipo in attività, al momento, di tipo nazionale ma che presto potrebbero riguardare anche esercizi ed attività locali. Si tratta di due ecocompattatori per bottiglie in Pet installati già da alcuni giorni in piazza Fontana, alla Borgata e in viale Eroi di Malta, angolo via Dessiè, a “Terravecchia” e inaugurati simbolicamente questa mattina. A renderli possibile un accordo tra il Consorzio Coripet il Comune, quest’ultimo ha partecipato ad un bando del ministero della Transizione Ecologica ottenendo dei fondi e Coripet si è occupato dell’acquisto e dell’installazione delle due postazioni e provvederà alla sua gestione e manutenzione d a propria cura e spese.

“Quando ho proposto il progetto è stata accolto con entusiasmo – ha detto Concetto Cannavà, assessore alla Transizione ecologica- è una macchina che aiuta a differenziare la plastica che è elemento fortemente inquinante e che, se riciclata, può essere riutilizzata. È incentivante per due motivi, per la nobile idea di separare ed avere la plastica ma anche perchè legata a bonus e premialità.

Coripet è un consorzio nazionale senza fini di lucro riconosciuto dal ministero della Transizione ecologica e dall’ Anci, dietro ci sono i produttori che immettono nel mercato bottiglie di plastica, e che hanno un ritorno economico dal riutilizzo delle bottiglie recuperate, oltre che rispettare le direttive europee in materia di riciclo e dare una mano ai comuni nella raccolta della plastica, come ha spiegato Mario D’Arcamo, referente regionale di Coripet che ha illustrato l’utilizzo dell’ecocompattatore scaricando l’apposita app, come indicato sulle postazioni. Si inquadra il codice di riconoscimento, si inseriscono le bottiglie vuote, non schiacciate, con il tappo e con leggibile il codice a barre per ottenere un punto per ogni bottiglia conferita.

“Speriamo, che vista la vastità del territorio le cose vadano bene per poterne installare delle altre perché ritengo che creiamo il cosiddetto concetto di economia circolare- ha aggiunto D’Arcamo che ha sottolineato anche che, aderendo all’iniziativa, si può partecipare al concorso con estrazioni mensili e in premio finale anche un’auto ibrida.

“E’ uno degli ennesimi sforzi che dobbiamo fare per migliorare la raccolta differenziata ad Augusta. – ha aggiunto il sindaco Giuseppe Di Mare che ha tagliato simbolicamente il nastro davanti alla postazione della Borgata- Sappiamo che abbiamo delle problematiche, che abbiamo ereditato una situazione già critica e tutti gli strumenti necessari per poter far condividere e capire meglio a tutti i cittadini che oggi il concetto della differenziata dei rifiuti e dell’economia circolare è fondamentale e va oltre il rispetto dell’ambiente, ma che può riguardare un risparmio considerevole delle nostre bollette ed utenze. Inoltre ci sono delle premialità e con l’assessore stiamo studiando anche di far partecipare attività locali”. Presenti questa mattina anche il responsabile del settore Ecologia, Edoardo Pedalino, gli assessori ai Lavori pubblici,Angelo Pasqua, all’Urbanistica Peppe Tedesco e all’Innovazione tecnologica Rosario Sicari, il vice presidente del Consiglio comunale, Biagio Tribulato e i consiglieri comunali di maggioranza Paolo Trigilio e Mariagrazia Patti.