Augusta, Ecobonus: il Comune assumerà cinque tecnici per la definizione delle pratiche

Il Comune di Augusta intende usufruire della possibilità, introdotta con il decreto Rilancio, di assumere per un anno cinque tecnici con compiti di supporto ai cittadini per la definizione dei Superbonus e il Sismabonus al 110%. E potenziare così l’organico dell’ufficio Urbanistica, che da anni ha grandi difficoltà nell’espletamento delle pratiche. Nei giorni la Giunta, con un’apposita delibera, ha approvato un atto di indirizzo del responsabile del settore, Massimo Sulano che fa riferimento alla legge di Bilancio 2021 e all’istituzione, al ministero dello Sviluppo economico, un fondo di 10 milioni di euro per potenziare gli uffici dei Comuni che si occupano delle gestione dei servizi connessi all’erogazione del Superbonus al 110%.

“L’obiettivo è favorire gli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché l’installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. – fa sapere l’assessore all’Urbanistica Pino Carrabino- Con questo atto deliberativo, fortemente auspicato dal sindaco Giuseppe Di Mare, intendiamo riorganizzare e implementare l’ufficio al fine di fornire idonea assistenza ai tecnici ed avviare la graduale apertura di cantieri edilizi, con notevoli benefici per l’economia di una città che ha bisogno di ripartire senza lacci e laccioli, che ne hanno impedito lo sviluppo”.

I criteri e le modalità di assegnazione delle risorse con cui finanziare i tecnici saranno definiti da un prossimo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con i ministri dell’Economia e della finanze e dell’Interno, sentita la Conferenza stato- città ed autonomie locali, intanto il Comune ha dato mandato al responsabile degli “Affari generali” di avviare le procedure per le assunzioni.