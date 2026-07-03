Augusta, eccellenze al Ruis: in 14 diplomati con il massimo dei voti alla Maturità

Si chiude sotto il segno dell’eccellenza l’anno scolastico 2025/2026 per l’Istituto Superiore “Gaetano Arangio Ruiz”. I tabelloni degli esami di Stato fotografano un risultato che premia il talento e la costanza degli studenti: sono infatti quattordici i diplomati che hanno raggiunto la valutazione massima di 100/100, e per cinque di loro è arrivata anche la menzione della lode. Un traguardo che non rappresenta solo un numero, ma il coronamento di un percorso fatto di studio rigoroso, curiosità intellettuale e determinazione, confermando al contempo l’alto livello formativo sia del polo liceale sia di quello tecnico.

Nel Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, il percorso tradizionale ha fatto il pieno di eccellenze. Tra i banchi della 5AL si sono distinti Davide Baudo, diplomato con 100, che volerà alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per studiare Ingegneria informatica, e Sofia Castagna, anche lei con 100, pronta a intraprendere gli studi in Ingegneria gestionale. Dalla 5BL arrivano i successi di Cristian Amara, 100, atteso dalla John Cabot University di Roma per il corso in International Business, di Sara Conti, 100, che si dedicherà invece alla Neuropsicomotricità a Messina, e di Lorenzo Paci, che con il suo 100 si trasferirà alla Bocconi di Milano per studiare Economia aziendale e Management. A chiudere la sezione liceale sono i centisti della 5CL: Francesco Blandino, che ha salutato la scuola con 100, anche lui orientato verso Economia aziendale, e Martina Bassetto, che ha impreziosito il suo percorso con il massimo dei voti e la lode, e ora si dedicherà alla Chimica sostenibile.

Grandi soddisfazioni arrivano anche dal Liceo Scientifico Quadriennale delle Scienze Applicate, un percorso che si conferma una fucina di talenti tutti orientati all’area sanitaria: la classe 4QL ha infatti festeggiato il 100 di Amanda Briganti, futura studentessa di Medicina, e ben due 100 e lode, andati rispettivamente a Lorenzo Luciani, che studierà Logopedia, e ad Aurora Sole, orientata verso la facoltà di Medicina.

Non da meno il comparto dell’Istituto Tecnico Settore Tecnologico. Nella sede centrale spicca Christian D’Amico (5AI Telecomunicazioni), diplomato con 100 e lode, che proseguirà con Ingegneria industriale, e di Edoardo Di Mare (5AM Meccanica), anche lui da 100 e lode, pronto per Ingegneria meccanica. A loro si aggiunge l’ottimo 100 di Lorenzo Pinto (5BI Informatica), che continuerà i suoi studi nella facoltà di Informatica. Infine, a testimonianza del valore della sede distaccata di Priolo Gargallo, si registra il 100 di Samuele Fazzino (5EP Elettronica ed Elettrotecnica), già pronto a mettere in pratica le competenze acquisite direttamente in un’azienda di impianti tecnologici.

Il successo dei ragazzi è stato accolto con profonda soddisfazione dalla Dirigente Scolastica, professoressa Maria Concetta Castorina, che ha sottolineato il valore del lavoro sinergico tra scuola, docenti e famiglie: “Il risultato che avete raggiunto rappresenta la prova concreta di ciò che si può ottenere quando l’impegno incontra la passione. Avete dimostrato maturità, costanza e capacità di affrontare le sfide con serietà e curiosità. Portate con voi questo traguardo come una base solida su cui costruire il vostro futuro: continuate a crescere, a cercare, a scegliere con consapevolezza. Buona vita!”.

Un augurio speciale per questi quattordici “ambasciatori” del Ruiz che, da domani, cominceranno a disegnare il futuro della nostra società.