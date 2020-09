Augusta, è una mina tedesca della Seconda guerra mondiale l’ordigno fatto brillare ieri: l’esplosione “scambiata” per un terremoto

E’ una mina di origine tedesca risalente al secondo conflitto mondiale l’ordigno fatto brillare ieri mattina al largo di Augusta dai palombari del Gruppo operativo subacquei (GOS) del Comando subacquei ed incursori della Marina militare (Comsubin), durante un’operazione il cui boato è stato avvertito distintamente dai residenti della zona di Terravecchia, mentre l’esplosione ha fatto muovere i sismografi dell’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che hanno registrato un terremoto di magnitudo 2.0

Le delicate operazioni subacquee nelle acque del golfo Xifonio sono state effettuate dal gruppo distaccati al Nucleo Sdai (Sminamento difesa antimezzi insidiosi) dal 23 settembre a ieri e hanno permesso di neutralizzare un pericoloso ordigno esplosivo “che giaceva alla profondità di 25 metri ed a una distanza dalla costa di circa 500 metri – fa sapere la Marina in una nota. – Gli operatori hanno rimosso la mina dal fondo e successivamente l’hanno trasportata nella zona di sicurezza, individuata dalla competente autorità marittima, dove hanno neutralizzato la minaccia attraverso le consolidate procedure in uso al gruppo operativo subacquei, tutte le operazioni sono state svolte preservando e salvaguardando l’ecosistema marino”.

L’intervento d’urgenza era stato disposto dalla Prefettura di Siracusa dopo una segnalazione, la Marina ricorda a chiunque dovesse trovare oggetti che per forme e dimensioni possano richiamare un ordigno esplosivo o parti di esso, che questi manufatti possono essere molto pericolosi e pertanto non devono essere toccati o manomessi in alcun modo, ma va denunciato immediatamente il ritrovamento alla Capitaneria di porto o alla più vicina stazione dei Carabinieri, così da consentire l’intervento dei palombari della Marina per ripristinare le condizioni di sicurezza del nostro mare, laghi e fiumi.