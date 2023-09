Augusta è ufficialmente il nuovo “paese della poesia”: successo per “Il federiciano”. Ecco i vincitori

Si è conclusa il 27 agosto la quindicesima edizione del festival poetico “Il Federiciano”, ideato dal maestro Giuseppe Aletti e patrocinato dall’assessorato alla Cultura che ha consacrato ufficialmente la città federiciana come nuovo paese della poesia. Una edizione da record con oltre 4.800 partecipanti, oltre 9.000 composizioni, 1.500 poeti presenti in Augusta che hanno fatto registrare il tutto esaurito nelle diverse strutture ricettive.

L’investitura è avvenuta il 26 agosto, nella seconda giornata del festival, con l’inaugurazione al pubblico delle sei stele in ceramica maiolicata, alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, dell’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino, del maestro Alessandro Quasimodo, ospite di punta, della giornalista Caterina Aletti in rappresentanza della casa editrice e dell’attrice Mariapaola Tedesco, madrina dell’evento. Le opere collocate in via Santissima Annunziata, lungo la strada ribattezzata Largo della poesia, esaltano la via che un tempo costituiva l’ideale legame della comunità civica, militare e religiosa, collegando la chiesa madre e il Castello svevo della città nata per la felice intuizione di Federico II di Svevia, a cui è dedicato il premio.

Dopo i saluti del sindaco e dell’assessore, il lungo e compatto corteo di poeti e accompagnatori si è mosso da piazza Duomo per assistere al suggestivo momento dello svelamento, quando, staccato il telo dai pannelli, sono stati ufficializzati i nomi dei vincitori, che, come da tradizione, non sono stati avvisati in anticipo. La prima stele scoperta è stata “Alla nuova luna” di Salvatore Quasimodo, letta dalla voce del figlio Alessandro, che ha voluto onorare la memoria del padre Salvatore. Il poeta, all’epoca in cui scrisse la poesia, era rimasto infatti amareggiato dal fatto che non fosse stata compresa nel profondo come poesia religiosa. Fu il cardinale Montini, futuro Paolo VI, ad apprezzare il testo che è stato riscoperto ai giorni nostri, essendo stato scelto anche come una delle tracce dell’esame di maturità 2023. “Oltre ai versi – rammenta l’assessore Carrabino- ogni stele realizzata dal maestro ceramista Orazio Costanzo ha un design che rimarca momenti della vita di Federico II, come uomo e imperatore, valorizzando aspetti puntuali per un racconto in immagini della città, che unisce storia, poesia e territorio”.

Dal tema di “Federico II e le fortificazioni” che fa da cornice alla poesia quasimodiana, con il dipinto del Castello svevo, elemento simbolo della città, si passa al tema pittorico delle armi, nella seconda stele inaugurata, che riporta le poesie “I gabbiani” di Laura Cecchetto, di Pecetto Torinese, e “Quercia e girasole” di Francesco Schettini, di Villa Literno (Ce). La terza stele, dedicata a “Federico, la musica e il canto”, è stata assegnata a “Felice” di Monica Calabrese, di Bologna, e a “IC Crotone Milano” di Angela Potenza, di Firenze. La quarta stele, dal tema pittorico “Gli amori di Federico”, riproduce la lirica di pace e fratellanza “Dio” del professore e poeta libanese Hafez Haidar; la quinta stele con il tema “Federico e la cultura” svelata dai tre giovanissimi vincitori della gara poetica “Estemporanea di poesia” della prima giornata del festival, su idea di Carrabino – “quali migliori testimonial di tre giovani, che sono il nostro futuro?”, nell’opera di ceramica assegnata ai testi “Le tue lentiggini” di Luca Birettoni, di Città di Castello (Pg) e “L’abisso” di Cosimo Marulli, di Copertino (Le). A concludere lo spazio dedicato all’angolo attrattivo dell’antologia poetica a cielo aperto, ornato da fioriere e fari che puntano sulle stele, è stata la poesia “1 gennaio” di Giuseppe Aletti, lirica sui nuovi inizi, e che idealmente sancisce la nascita del nuovo “paese della poesia” ad Augusta.

“Un inizio entusiasmante, che ha fatto registrare il pieno nelle attività ricettive durante le giornate del festival “Il Federiciano”, risvegliando l’antica vocazione della città all’accoglienza”, come ricordato nel suo intervento conclusivo Carrabino. La poesia, utilizzata come arredo urbano grazie alla brillante idea di Giuseppe Aletti, porta una caratterizzazione del territorio, esaltandone la sua unicità e peculiarità. Le stele poetiche sono l’impronta permanente che ricorda l’origine federiciana della città, che si rinnova valorizzando la propria storia, in una sorta di rigenerazione urbana e culturale, che porta ad una riqualificazione del territorio.

La bellezza della città espressa anche nei testi di diversi poeti, quali la padovana Marina Enrichi Cariolaro, vincitrice della prima estemporanea, col componimento “Augusta”, Entrerò nel tuo corpo, fiera Augusta che “gridando ai tramonti”sciogli all’acqua poesie, liberando i fondali da forzieri affondati,Cuori e corpi di ieri”. Dal Largo della poesia a loro dedicato i poeti federiciani, provenienti da ogni parte dello stivale, si sono diretti verso le tre piazze del centro storico (piazze Castello, Duomo e Mercato) per partecipare ai tre reading di poesia in contemporanea, per la festa collettiva della poesia, con il più grande raduno poetico d’Italia che si dà appuntamento ad ogni nuova edizione.

“Ora il festival è terminato – riferisce il sindaco Giuseppe Di Mare – ma restano ancora accese le luci sul premio e sulla nostra città di Augusta. Un premio che per cinque giorni ha registrato il pieno e la soddisfazione dei poeti che hanno apprezzato la città e l’accoglienza riservata. Ancora una volta abbiamo la dimostrazione che l’attività culturale promossa in questi anni è una strada vincente”. Foto, video, articoli di questa storica edizione, verranno pubblicati sulle pagine Facebook “Aletti Editore” e “Il paese della poesia – Il Federiciano”, tenendo acceso l’interesse intorno al festival e alle bellezze della città. La famiglia Aletti, nel ringraziare quanti si sono prodigati per la buona riuscita dell’evento, desidera esprimere sincera gratitudine al poeta Salvo Seguenzia di Augusta che, in sinergia con l’assessore Carrabino, ha permesso la nascita di questo nuovo “paese della poesia”. Seguenzia è stato insignito del titolo di “custode del paese della poesia”. Il sindaco Di Mare ha infine ringraziato gli uffici comunali, la Congregazione dei naviganti, il governatore Francesco Russo e tutti i confrati per la preziosa collaborazione, unitamente alla ditta Asso Agricoltura di Seby Saraceno per la cura dell’arredo verde.