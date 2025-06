Augusta, è Rosa Greco il nuovo assessore della Giunta Di Mare

E’ Rosa Greco, in quota Forza Italia, il nuovo assessore della giunta guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare. E’ stata nominata ieri dal primo cittadino e subentra a Valeria Coco, che il giorno prima si è dimessa non solo dall’esecutivo ma anche dal partito degli azzurri in questo caso “sbattendo” la porta e in polemica con il coordinatore cittadino e la segreteria provinciale.

Nel dare il benvenuto al nuovo assessore, che di professione fa la geometra e lavora insieme al marito architetto nel suo studio, il sindaco ha espresso gratitudine a Coco che ha ricoperto per due anni il ruolo di assessore all’Innovazione e Valorizzazione del territorio, con particolare attenzione al Borgo marinaro di Brucoli “con spirito di servizio e dedizione”.