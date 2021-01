Augusta, è Romano il nuovo presidente della Società augustana di storia patria

E’ Salvatore Romano il nuovo presidente della Società Augustana di Storia Patria. Succede a Giuseppe Carrabino che si è dimesso dopo essere entrato a far parte della nuova giunta come assessore alla Cultura.

“Il nome di Società augustana di Storia patria è per noi un manifesto d’intenti, – commenta Romano- l’espressione dell’idea e della volontà di creare una comunità di persone appassionate che senza recondite pretese ideologiche rivolge il suo interesse per la storia di casa nostra, per il suo patrimonio materiale e immateriale, e questa casa porta il nome di Augusta. Il nostro statuto nella sua essenza esprime la convinzione che dalla conoscenza del nostro patrimonio possono certamente derivare quei comportamenti positivi di natura estetica ed etica che ci rendono cittadini migliori”.

A proposito delle dimissioni di Carrabino Romano non nasconde il dispiacere anche del direttivo per la sua decisione, ma “abbiamo compreso le chiare motivazioni e col senso civico che ci caratterizza, la rispettiamo e l’accogliamo. Ai soci, giustamente preoccupati per le sorti della Società, – prosegue- diciamo che il nostro impegno è sempre lo stesso, che il nostro cammino prosegue sulla rotta tracciata in questi anni, che con loro confidiamo nel ritorno alla normalità poiché le idee in cantiere sono molte ed è nostro desiderio condividerle con loro e con i concittadini che pur non essendo soci, hanno avuto occasione di valutare il nostro lavoro svolto in questi anni. Rivolgo anche un doveroso ringraziamento alle grandi imprese che operando nel nostro territorio ci hanno sostenuto constatando che il mondo dell’economia può certamente incontrare quello della cultura. Auspico per la Società – conclude– ancora il loro generoso contributo, nonostante le note difficoltà e criticità legate alla produzione, al mantenimento dei livelli occupazionali e dei relativi salari, soprattutto in questo lungo periodo di pandemia”.

Sul programma del 2021 si terrà nei prossimi giorni una conferenza stampa e il numero 6/2020 del “Bollettino” verrà presentato il prossimo 15 gennaio, salvo imprevisti.