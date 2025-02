Augusta, è realtà il Parco urbano alla Borgata: panchine smart, campo da calcetto e area fitness

Un campetto da calcio a 5 in erba sintetica, un parco giochi, un’area fitness attrezzata, un percorso pedonale, una pista ciclabile e un’area parcheggio da quasi 100 posti.

Sono le opere realizzate nel neonato Parco urbano che sorge al posto del cosiddetto “campo bianco”, area da sempre degradata tra via Dogali e via Catania, nell’ambito del progetto più ampio di rigenerazione urbana della Borgata sud est che arriva a fino a piazza Mattarella e al parco giochi vicino al Costa, ancora in corso di realizzazione.

Stamattina la consegna ufficiale di questa parte dell’opera in una mattinata di sole alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, di assessori, consiglieri comunali, di rappresentanti di scuole, associazioni, atleti e cittadini.



“E’ un momento di grande gioia per la città, l’amministrazione e un quartiere intero perché quest’area che diamo alla città è la certificazione di eccellenza della buona amministrazione e della sinergia di tutti coloro che hanno remato nella stessa direzione- ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare che ricordato che il progetto totale, finanziato per 5 milioni di euro con fondi del Pnrr, è stato presentato dal Comune ed è nato durante il covid.

“Simbolicamente ne apriamo una parte importante a cui sono anche un po’ legato perchè anche io ho giocato nel campo bianco dal ‘90 al ’95. Riqualificare questo quartiere – ha aggiunto- significa dare la possibilità a tutti di godere di un’area meravigliosa dove ci si può fare di tutto. La diamo con l’augurio e la certezza che ognuno farà la sua parte, non possiamo avere sceriffi ovunque. Confidiamo nel buon senso e nel grado di maturità di tutti i cittadini nel mantenere il giusto decoro in tutta quest’area”.

Ad illustrare nel dettaglio quanto fatto finora dall’impresa augustana “Conor srl“, che si è aggiudicata l’appalto, è stato Gianfranco Passanisi, dirigente comunale responsabile del quinto settore, che ha spiegato che i percorsi pedonali sono stati realizzati con materiali drenanti per evitare allagamenti e accumuli di acqua quando piove, il campo è realizzato in erba sintetica, nell’area pedonale ci sono anche panchine “smart” che si illuminano di sera con punti ricarica per i cellulari.