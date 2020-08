Augusta, è negativo il 23enne che aveva annunciato la sua positività al Covid su Instagram

Si è negativizzato il ventritreenne augustano contagiato dal covid 19 nelle scorse settimane, che aveva reso noto di essere positivo al coronavirus pubblicamente su Instagram, dopo essere ritornato da una vacanza a Malta.

A comunicarlo su Facebook è stata, ieri sera, la famiglia che ha ringraziato quanti sono stati vicini in questi giorni. “Solo un sincero abbraccio per chi, anche da lontano, con un “sentito” messaggio, è stato presente, senza se…senza ma… A chi (tantissimi),anche con un semplice commento di stima nei nostri confronti, ha “alleggerito” il nostro cuore, di fronte, purtroppo, alla poca sensibilità di altri. Tantissimi auguri, per una prontissima guarigione, invece, agli altri ragazzi che ancora sono a casa… A presto…forza! Siamo con voi”.

Il giovane stava comunque bene ed era in isolamento nella sua casa, i familiari erano risultati già da subito negativi al covid e il suo gesto di rendere pubblico sui social il contagio, che non vuol dire essere malato, ha spinto tanti altri coetanei e ragazzi a farsi avanti e a sottoporsi ai controlli sanitari con i tamponi e i test seriologici. Scende così a 5, al memento, il numero degli augustani positivi al Coronavirus.