Augusta, è morto a 35 anni Marco Riera, conosciuto come DjOnair

Si è spento oggi all’età di 35 anni dopo aver lottato contro un tumore che lo aveva colpito qualche tempo fa Marco Riera, dj augustano, noto come DjOnair. E’ morto stamattina nella sua abitazione, e la notizia della sua morte si e’ diffusa nel pomeriggio suscitando grandissimo sgomento anche perche’ era molto conosciuto da tutti per aver fatto ballare tantissimi giovani nelle serate augustane e non solo e aver allietato con la consolle e con i suoi intrattenimenti feste di compleanno, battesimi, diciottesimi e qualunque tipo di ricevimento o evento.

Alle 19 uno degli amici , considerato che non e’ possibile fare i funerali e dare l’estremo saluto al trentacinquenne, ha stampato una gigantografia con su scritto “Arrivederci Marco, la tua musica fara’ ballare il paradiso” posta davanti all’ingresso della chiesa di santa Lucia, alla Borgata. Poi con una diretta su Facebook il parroco, don Angelo Saraceno lo ha ricordato come un ragazzo “generoso, disponibile. La comunita’ ti e’ vicina e ti pensa” – ha detto

Tantissimi i commenti arrivati sui social, uno per tuti quello di Biagio Tribulato “Marco era un pezzo del tessuto sociale di Augusta, con la sua musica e con il suo modo di essere è stato un lume di bellezza che ha accompagnato i giovani di questa città. Non si potrà dimenticare mai una personalità solare e bella come lui perché ha dato tanta gioia e momenti di grande spensieratezza non solo a noi della sua generazione, ma è stato davvero l’anima di tanti eventi”.

Lascia la moglie e un figlio piccolo.