Augusta, è morto l’endocrinologo Arena: domani i funerali in chiesa Madre

Si svolgeranno domani pomeriggio, alle 15,30 nella chiesa Madre di Augusta, dove era nato 48 anni fa e dove vivono i suoi parenti più stretti, i funerali di Salvatore Arena, il medico dell’Asp di Siracusa ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Garibaldi Nesima per alcune patologie gravi. Alcuni giorni fa le sue condizioni si erano aggravate ed era sopraggiunta la morte cerebrale – anche se per errore era stata data la notizia della morte da parte di amici e media – oggi la notizia del decesso.

Arena era molto conosciuto ed apprezzato per il suo lavoro di dirigente medico endocrinologo che svolgeva all’Umberto I di Siracusa, ma anche al Muscatello di Augusta e aveva contratto il coronavirus nei mesi scorsi in cui l’epidemia si era diffusa anche a Siracusa. Era guarito dal covid e sembrava aver superato la fase critica, ma negli ultimi tempi le sue condizioni di salute, a causa di altre patologie, erano peggiorate al punto che dalla terapia intensiva dell’Umberto I era stato trasferito all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania.

Il quarantottenne lascia la compagna.