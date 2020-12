Augusta e lo smaltimento delle acque nere delle navi quarantena migranti nel servizio di Report su Rai tre

Come smaltiscono i propri reflui le navi ferme al porto, comprese quelle con a bordo i migranti positivi al covid 19 che da mesi stazionano dentro al rada megarese? A questo interrogativo ha dato una risposta Report, il programma giornalistico in onda su Raitre ieri sera con “Acque luride”, un’inchiesta su alcuni porti italiani, compreso quello megarese.

Partendo dalla legge che prevede che le acque nere e grigie delle navi sono reflui a tutti gli effetti come quelli urbani e quindi devono essere depurati e smaltite -per questo nei porti esistono gli impianti di raccolta, dove le navi devono conferire pagando una tassa per lo smaltimento- la giornalista Giulia Presutti ha sottolineato che però esiste “una scorciatoia” visto che le imbarcazioni possono scaricare in mare quando si trovano a più di 12 miglia dalla costa e, se hanno a bordo un impianto di trattamento dei rifiuti, persino entro le 12 miglia e quindi in porto.

Ad Augusta, al contrario di quanto succederebbe in altri porti secondo il servizio, le navi non sversano in mare i reflui, ma li conferiscono nelle cosiddette bettoline, piccole imbarcazioni cisterna, che poi scaricano tutto direttamente nell‘inceneritore di Punta Cugno. Qui i reflui vengono vaporizzati a temperature molto elevate per azzerare la carica batterica.

Le due navi traghetto Gnv- a volte sono state anche tre contemporaneamente- in rada da mesi con a bordo 1200 migranti, molto dei quali positivi al coronavirus, producono “245 metri cubi di acque nere a settimana, quali mille metri cubi al mese” ha detto la giornalista che ha documentato da vicino il pompaggio dei reflui fino alla cisterna della bettolina, ma l’obbligo di smaltimento è per tutte le navi in transito in rada.

