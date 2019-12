Augusta e le “magliette bianche” in piazza per chiedere bonifiche per l’area del Sin

Sono scese di nuovo in piazza ieri pomeriggio ad Augusta, come già a settembre, le “magliette bianche”, che si sono date appuntamento in piazza Duomo alle 16, così come in oltre 30 Sin in tutta Italia. Uno sparuto gruppo di persone ha sfidato le violente sferzate del vento che ieri, come oggi, hanno soffiato per tutto il giorno e si è ritrovato nella piazza poco distante dalla Madrice per continuare a portare avanti l’opera di sensibilizzazione e divulgazione dei temi ambientali, nonostante tutto. E per dire che anche nel periodo natalizio oltre alle giornate dedicate alla feste non bisogna mai abbassare la guardia, “noi ci siamo comunque – ha detto Cinzia Di Modica, del Comitato Stop Veleni, promotrice dell’iniziativa-siamo qui per dare un segnale importante alle comunità inquinante. Purtroppo pensiamo che la zona del siracusano non abbia ancora preso coscienza di dove vive e delle conseguenze che può avere in tema di salute, la protesta che gli augustani hanno fatto per l’acqua è legittima, ma magari avessimo avuto noi alle nostre manifestazioni un quarto di quanti hanno manifestato. Nonostante ciò sta nascendo in Sicilia una rete per l’ambiente, altri gruppi che fanno ambientalismo da diversi anni come alcuni componenti di Friday for future di Catania che sono qui e ci sostengono”.

Ha poi ribadito come “dalle attività di caratterizzazione eseguite dagli enti preposti nel Sin Priolo le matrici ambientali che costituiscono l’ecosistema in particolare suolo e acqua risultano contaminate e quindi necessitano di opere di bonifica. – ha detto- L’evidenza della contaminazione dell’acqua si evince anche dalla consultazione dell’ultimo aggiornamento del report di monitoraggio 2011 -2017 dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei pubblicato da Arpa Sicilia, che attesta che nella piana Augusta-Priolo la qualità delle acque è classificata di livello “scarso” con un grado di affidabilità della valutazione alto. Tale valutazione riporta la presenza nelle acque di pesticidi, cloruri, nitrati, nitriti,ammoniaca P-xilene, Triclorometano e idrocarburi, mentre la direttiva europea 2000/60 poneva tra gli obiettivi ambientali che gli Stati membri dovessero raggiungere entro il 2015 l’ottenimento del “ buono” stato chimico dei corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio dell’unione. Purtroppo anche in questo – ha concluso- siamo in fortissimo ritardo e attendiamo che le istituzioni pongano in essere le misure necessarie al raggiungimento di questo importante obiettivo europea”

Giusy Nanè ha stigmatizzato la “tristissima” assenza dei medici che, a suo avviso, avrebbero invece dovuto essere in prima linea. “Ci piacerebbe che – ha affermato- si cominci a valutare seriamente quali sono i rischi a cui noi siamo esposti, è facile dire che non si può strettamente legare eziologicamente le patologie dei residenti del Sin all’esposizione industriale, ma cominciamo ad indagare su quello che certamente nuoce respirando ciò che promana dal comparto ambientale. Facciamo una indagine epidemiologica specifica che non sia, però,spalmata su altri territori che vanno in qualche modo ad annullare le risultanze territoriali. Questo chiede il rapporto Sentieri”. Sarebbe importante allora che i medici avviassero un’ indagine epidemiologica pediatrica perchè “quando assistiamo alle conferenze stampa di Confindustria in cui si fa appello ad una duratura settantennale esposizione agli inquinanti industriali – ha proseguito- noi comprendiamo questa loro posizione e non possiamo additarli come gli unici responsabili dell’inquinamento di 70 anni. E allora andrebbe eseguita un’indagine seria innanzitutto sui bambini appena nati e fino a due anni, perchè se oggi va tutto bene i bambini non si devono ammalare. Non parlo del cancro, ma di problemi di asma, di tipo respiratorio, di neuropatie o autismo”.

Con il megafono in mano non poteva mancare don Palmiro Prisutto, l’arciprete della chiesa Madre che ha ribadito che “i cittadini sono il primo anello della società, il primo punto delle istituzioni, poi vengono chi li rappresenta. Le istituzioni devono dare quelle risposte che i cittadini si aspettano purtroppo non possiamo accettare l’idea che gli unici che contano sono quelli che si chiamano Confindustria o le aziende”.